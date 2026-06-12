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McDonald’s vola con Aeroitalia sul Boeing 737-800

Dal 30 maggio il Boeing 737-800 sta operando con la nuova e distintiva livrea McDonald’s sulla rotta tra Roma e Olbia

McDonald’s vola con Aeroitalia sul Boeing 737-800
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Aeroitalia è lieta di annunciare che dal 30 maggio il Boeing 737-800 sta operando con la nuova e distintiva livrea McDonald’s sulla rotta tra Roma e Olbia. L’iniziativa nasce per il lancio in Italia della campagna global McDonald’s World Menu Heist, che porta nel nostro paese panini, bibite e snack provenienti da altri paesi.

Il velivolo è equipaggiato con i comfort degli SkyInteriors, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più moderna e piacevole. La speciale colorazione nasce da una collaborazione tra Aeroitalia e McDonald’s, che hanno deciso di unire le proprie forze per regalare ai viaggiatori un’esperienza unica e memorabile.

Infatti, la livrea McDonald’s World Menu Heist è immediatamente riconoscibile grazie ai suoi colori brillanti e agli elementi grafici distintivi. La parte superiore della fusoliera, dal muso fino alla coda, è caratterizzata da una fascia gialla sulla quale spicca la grande scritta nera “Carico speciale: gusto McDonald’s”, subito sopra al logo Aeroitalia accompagnato dalle bandiere di diverse nazioni, a sottolineare il carattere internazionale dell’iniziativa. Sulla coda, in verticale, campeggia la scritta “World Menu Heist” in nero su sfondo giallo, mentre il logo McDonald’s appare ben visibile sia vicino alla coda sia sul muso dell’aereo.

L’utilizzo di aerei con livree promozionali rappresenta una tradizione consolidata nel settore del trasporto aereo, contribuendo a promuovere partnership

prestigiose e progetti innovativi. Aeroitalia è orgogliosa di essere protagonista di questa tendenza e invita tutti i passeggeri a scoprire e fotografare il Boeing 737-800 nella sua esclusiva veste McDonald’s World Menu Heist.

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