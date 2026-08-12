PokersStarsNews partner del Venezia calcio

Nuova partnership con PokerStarsNews, il sito di informazione dedicato agli amanti degli sport, che diventa Official Sleeve Partner del Venezia FC. Il logo di PokerStarsNews sarà presente sulle maniche delle maglie da gioco della prima squadra maschile del Club arancioneroverde nelle partite di Serie A Enilive e di Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027.

Attraverso questa collaborazione, Venezia FC e PokerStarsNews svilupperanno insieme iniziative e contenuti originali dedicati ai tifosi e agli appassionati per valorizzare il legame tra sport, territorio e community attraverso una narrazione autentica e coinvolgente e nuove occasioni di interazione con i fan.

“Al centro della collaborazione con il Venezia FC c’è una visione condivisa dello sport come esperienza capace di andare oltre il risultato, fatta di emozioni, storie e connessioni. PokerStarsNews racconta ciò che rende ogni competizione davvero memorabile: le persone, i momenti e le passioni che uniscono una vasta community di appassionati. Una prospettiva che trova nel club e nell’identità di Venezia stessa il contesto ideale per dare vita a contenuti autentici, coinvolgenti e capaci di valorizzare il legame tra sport e territorio”, commenta Enrico Rusi, Managing director PokerStars Southern Europe & Africa (SEA).

“Siamo lieti di dare il benvenuto a PokerStarsNews nella famiglia del Venezia FC. Questa partnership nasce dalla volontà condivisa di raccontare lo sport in modo autentico, valorizzando le storie e le persone che lo rendono unico - sottolinea Nicola Boscaro, Chief revenue officer di Venezia FC -. PokerStarsNews porta con sé un’ampia community di appassionati che troverà nel nostro Club e nel territorio veneziano un contesto ricco di identità, tradizioni, passione e vocazione internazionale. Siamo certi che da questa sinergia nasceranno contenuti capaci di coinvolgere i nostri tifosi e di rafforzare ulteriormente il legame tra il Venezia FC e la propria community”.