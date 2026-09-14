My Fair Plus, le fiere diventano la porta d’ingresso digitale alla scoperta del territorio

Le fiere diventano anche una porta d’ingresso alla scoperta del territorio con My Fair Plus - Beyond the Exhibition, la nuova piattaforma digitale promossa da Fondazione Fiera Milano per trasformare la partecipazione a una manifestazione espositiva in un’occasione imperdibile per far conoscere e far vivere le eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche del territorio offrendo a visitatori ed espositori l’opportunità di arricchire la propria permanenza visitando mostre, spettacoli, luoghi della cultura, facendo esperienze e scoprendo produzioni d’eccellenza.

My Fair Plus mette infatti in connessione il calendario delle manifestazioni fieristiche con un’offerta sempre più ampia di cultura, turismo ed enogastronomia che è proposta in un unico ecosistema digitale che consente di pianificare e vivere un’esperienza che prosegue oltre gli spazi della fiera. Iniziativa che si inserisce nel percorso dell’ Alleanza per il Made in Italy, promosso da Fondazione Fiera Milano per consolidare il ruolo del sistema fieristico come infrastruttura strategica a servizio dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

La nuova piattaforma è stata presentata al Teatro alla Scala con gli interventi del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi in collegamento da Roma al termine di un Consiglio dei ministri, dell’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso, del sovrintendente e direttore Artistico del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina e del presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti. È il primo risultato concreto del Protocollo per la Promozione e la Valorizzazione Artistica e Culturale, nato dalla collaborazione tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, Regione Lombardia e i principali enti culturali del territorio. Protocollo che ha riunito per la prima volta allo stesso tavolo un’ampia rete di istituzioni con l’obiettivo di fare sistema tra fiere, cultura e territorio unendo l’attrattività internazionale delle manifestazioni fieristiche alla ricchezza dell’offerta culturale e delle eccellenze italiane.

My Fair Plus si arricchisce del contributo di partner di mobilità, accoglienza ed enogastronomia per offrire un’esperienza sempre più completa e integrata. Trenitalia (Gruppo FS) e Trenord partecipano come mobility partner, facilitando la pianificazione degli spostamenti, mentre MiCoDmc supporta visitatori ed espositori nell’individuazione di strutture ricettive e soluzioni di ospitalità. Sul fronte dell’enogastronomia, Fondazione Qualivita mette a disposizione la propria attività di mappatura e monitoraggio degli eventi e delle iniziative legate alle produzioni Dop e Igp, mentre l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto contribuisce alla selezione di professionisti e realtà rappresentative dell’eccellenza gastronomica italiana.

“Con My Fair Plus mettiamo la forza delle fiere al servizio del territorio. Ogni anno oltre 4,5 milioni di persone visitano le manifestazioni di Fiera Milano, ma attraverso la comunicazione delle fiere possiamo raggiungere una platea potenziale di circa 15 milioni di persone in tutto il mondo - ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano -. È un patrimonio straordinario di relazioni che vogliamo trasformare in un’opportunità di visibilità per le nostre eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche. Non è semplicemente un servizio digitale per chi viene in fiera, ma uno strumento innovativo per trasformare i flussi fieristici in valore economico, culturale e turistico”.

“La fiera non è solo un luogo in cui si arriva per affari e da cui si riparte, ma una porta d’ingresso alla scoperta del territorio, capace di arricchire l’esperienza dei visitatori e incentivare una permanenza più lunga - ha aggiunto Bozzetti -. Con My Fair Plus costruiamo un ponte digitale tra quartiere espositivo e territorio capace di generare nuove opportunità di conoscenza, scoperta e sviluppo contribuendo alla promozione delle nostre eccellenze e del nostro Paese”.

“My Fair Plus è un grande progetto che ha come obiettivo quello di mettere in dialogo il sistema fieristico con quello culturale e turistico. Un’idea non solo intelligente ma anche puntuale. La caratteristica principale dei turisti internazionali è di essere tecnologici: l’80% degli under 45 programma le visite utilizzando i social ed è cresciuta del 18% la percentuale di chi utilizza l’intelligenza artificiale - ha sottolineato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi -. Questo progetto è dunque un’idea innovativa e molto forte. L’Italia ha il portale turistico più forte d’Europa, sarà molto importante collaborare insieme per rafforzare il sistema fieristico italiano, che è già un importantissimo attrattore con 10 miliardi di indotto e quasi 19 milioni di visitatori, il secondo in Europa, dietro la Germania, e il quarto al mondo. In questo panorama, la Fiera di Milano è davanti a tutti ed è la locomotiva di tutto il sistema fieristico nazionale”.

“Le fiere richiamano ogni anno in Lombardia milioni di persone. Portarle anche nei nostri musei, nei teatri e nei luoghi d’arte è un’occasione che non possiamo perdere. My Fair Plus può trasformare un viaggio di lavoro in una scoperta del territorio e fare in modo che la forza attrattiva di Milano produca benefici per tutta la regione - ha aggiunto Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia -. È un progetto che guarda ai nuovi pubblici e valorizza un patrimonio culturale diffuso, dalle grandi istituzioni milanesi alle eccellenze presenti in tutte le altre province. Vogliamo che chi arriva in Lombardia per una fiera trovi una ragione per fermarsi e una per tornare.

“La Scala è parte integrante della vita della città e, attraverso la musica e lo spettacolo, contribuisce ogni giorno a raccontarne l’identità nel mondo. Creare occasioni di incontro tra chi arriva a Milano per lavoro e le sue eccellenze culturali significa offrire un’esperienza più completa della città e valorizzare quella capacità di accoglienza e di apertura che da sempre la contraddistingue”, ha spiegato ancora Fortunato Ortombina, Sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala.

Un “sistema digitale” che coinvolge la mobilità, come ha evidenziato Francesco Cacciapuoti, direttore Sales di Trenitalia che “è da sempre attenta al comparto fieristico e congressuale: in quest’ottica si colloca la partnership strategica con Fondazione Fiera Milano che ha l’obiettivo di incentivare l’uso del treno, il mezzo più sicuro, moderno e veloce per raggiungere il cuore delle manifestazioni grazie anche alla stazione nel quartiere fieristico di Rho e, scoprire tutte le opportunità turistiche e culturali offerte dalla città di Milano e dalla regione Lombardia”. Ruolo ricordato da Andrea Severini, ad di Trenord: “Ogni giorno mettiamo in campo un’offerta di oltre 2400 corse che raggiungono 460 stazioni in regione e nelle province: è un valore per la mobilità business e leisure che siamo felici e orgogliosi di portare in questo progetto promuovendo una mobilità sempre più accessibile e sostenibile”. E Federica Santini, presidente di Trenord, ha aggiunto: “La collaborazione conferma il ruolo cardine della ferrovia e di Trenord come asset industriale strategico anche nel supportare la valorizzazione di eccellenze che la realtà lombarda ha sempre ben espresso e non si stanca di generare”.

Per Mauro Rosati, direttore di Fondazione Qualivita, i prodotti Dop e Igp sono espressioni distintive dell’identità dei territori: valorizzarli significa rafforzare le radici del Made in Italy e promuovere il turismo enogastronomico nei luoghi di origine, offrendo a visitatori ed espositori occasioni per conoscere le comunità, le tradizioni e il patrimonio culturale da cui nascono queste eccellenze”. Concetto sottolineato ancora da Gianluca De Cristofaro, direttore generale dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto: “Collaborare in sinergia con un partner istituzionale di primo piano come Fondazione Fiera Milano ci consente di inserire l’autorevolezza della ristorazione italiana d’eccellenza all’interno di un ecosistema digitale integrato e di altissimo profilo. Grazie a questa piattaforma, i flussi internazionali della fiera diventano il veicolo ideale per far scoprire l’autenticità del patrimonio gastronomico italiano, trasformando la permanenza del visitatore in un viaggio memorabile attraverso la cultura del gusto”.

La piattaforma mette in connessione il calendario delle manifestazioni di Fieramilano con quello di mostre, esposizioni ed eventi culturali, permettendo ai visitatori di conoscere l’offerta della città durante la loro permanenza. My Fair Plus, inoltre, offre la possibilità di esplorare Milano attraverso percorsi tematici: dai distretti del design e dell’innovazione ai luoghi meno noti ma rappresentativi del patrimonio culturale. A completare l’esperienza entra in scena Mia un AI Concierge che accompagna gli utenti con suggerimenti personalizzati, itinerari e contenuti costruiti in base a interessi, richieste e durata del soggiorno. La piattaforma è infatti pensata per accompagnare espositori e visitatori nelle diverse fasi della loro esperienza: nella fase di pianificazione, possono accedere a un sito desktop ricco di contenuti, mappe e informazioni utili organizzare la permanenza a Milano; durante la visita l’ambiente digitale si trasforma in una App accessibile anche tramite QR Code negli spazi della fiera e senza necessità di download, con un’interfaccia pensata per guidare gli utenti tra gli spazi fieristici e le opportunità offerte dal territorio.

Tutte le informazioni su https://www.myfairplus.it/it/index.html