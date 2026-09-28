Phenna cresce in Italia: acquisito lo Studio Santi, specialista dell’energia

Phenna rafforza la presenza in Italia con l’acquisizione del controllo di Studio Santi, società romana specializzata in efficienza energetica, rinnovabili e sostenibilità. L’operazione si inserisce nella campagna di acquisti del gruppo britannico nel mercato dei controlli, delle ispezioni e delle certificazioni, estesa anche alla Spagna e all’area Emea. Fondato nel 2001 da Federico Santi, che resta nel ruolo di amministratore delegato, lo studio conta circa 36 professionisti, soprattutto a Roma, con altre risorse a Zurigo e Amsterdam. La formula prevede di preservare identità e continuità della società, sostenendone la crescita con la capogruppo.

Il 70% circa dei ricavi arriva dalla certificazione e dalla conformità normativa nell’efficienza energetica; il 30% dalla consulenza tecnica sulle rinnovabili e dai servizi di controllo e certificazione. Le competenze si affiancano a quelle di 4Fores e Asprel, già presenti nel gruppo, per seguire progetti fotovoltaici, accumuli a batteria e verifiche tecniche.

«Entrare a far parte di Phenna Group rappresenta un’entusiasmante nuova fase per la nostra azienda», commenta Santi. Per Ettore Pollicardo, responsabile della divisione Emea, «Studio Santi apporta competenze specialistiche in ambiti che stanno diventando sempre più importanti per i nostri clienti, dalla performance degli edifici e dall’efficienza energetica alla certificazione nel settore delle energie rinnovabili e alla conformità ai requisiti di sostenibilità».

Questa acquisizione «rafforza la nostra presenza in un mercato importante e in rapido sviluppo», sottolinea il ceo di Phenna, Phil Marshall. Nel formulare il benvenuto a Studio Santi, il ceo di Phenna ha poi aggiunto: «Studio Santi ha costruito un’eccellente reputazione grazie al proprio contributo a progetti complessi nei settori dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della sostenibilità. Questa acquisizione rafforza la nostra presenza in un mercato importante e in rapido sviluppo».