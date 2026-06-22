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Sea, finanziamento sostenibile di 350 milioni per Malpensa e Linate

La società che gestisce gli aeroporti milanesi ha sottoscritto un nuovo finanziamento con un pool di banche interamente in formato Sustainability-Linked che supporterà anche il piano di investimenti dei prossimi cinque anni

Sea, finanziamento sostenibile di 350 milioni per Malpensa e Linate
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Sea Milan Airports, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, rafforza la struttura finanziaria con la sottoscrizione, venerdì 19 giugno, di un un nuovo finanziamento per 350 milioni di euro, interamente in formato Sustainability-Linked, con tenor 5 anni. Operazione che è articolata in una linea revolving credit facility (Rcf) pari a 250 milioni di euro e in una linea term per 100 milioni di euro.

Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool bancario composto da Banco BPM Spa, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo Spa., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Spa e UniCredit Spa.

L’operazione consente a Sea di rifinanziare integralmente le linee Rcf in scadenza nel 2027 e di mantenere un elevato livello di flessibilità finanziaria nei prossimi anni. La nuova linea term supporterà anche il piano investimenti dei prossimi 5 anni.

Nell’ambito dell’operazione, Sea è stata assistita da Intesa Sanpaolo Spa e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank come Sustainability

Coordinators, da UniCredit Spa come Documentation agent e da Mediobanca come Facility agent. Per gli aspetti legali, è stata assistita da Legance - Avvocati Associati, mentre Chiomenti ha assistito il pool degli istituti finanziari.

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