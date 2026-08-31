Sony e Warner portano Anthropic in tribunale

La sentenza è di là dall’essere vicina, ma l’ultima controversia americana potrebbe ridefinire il rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d’autore. Sony Music e Warner, due colossi della discografia, hanno infatti promosso una causa contro Anthropic, la società che sviluppa il chatbot Claude, accusandola di aver utilizzato illegalmente migliaia di composizioni protette per addestrare i propri modelli. La denuncia, depositata il 28 agosto presso il tribunale federale della California settentrionale, coinvolge anche il ceo della società IA Dario Amodei (nella foto) e il co-fondatore Benjamin Mann.

Secondo quanto riferisce Axios, gli editori descrivono l’operazione come «uno dei più grandi e sfacciati furti di proprietà intellettuale della storia». L’accusa è che Anthropic abbia condotto una campagna di download, scraping (estrazione di dati) e acquisizione su larga scala di materiale protetto, arrivando a utilizzare «decine di migliaia» di composizioni musicali per alimentare Claude. Fra i brani citati nella denuncia figurano «All I Want for Christmas Is You» di Mariah Carey, «Eye of the Tiger» dei Survivor (colonna sonora di Rocky III), «September» degli Earth, Wind & Fire e «Uptown Funk» di Bruno Mars. Si tratta, va sottolineato, di contestazioni contenute nell’atto di citazione e non di violazioni già accertate da un giudice.

La posta in gioco è enorme. Sony e Warner chiedono fino a 150mila dollari per ogni opera che ritengono sia stata violata, oltre a ulteriori risarcimenti per la presunta rimozione delle informazioni relative al copyright. Considerato il numero delle composizioni contestate, l’esposizione teorica potrebbe raggiungere cifre miliardarie. Gli editori chiedono, inoltre, la distruzione delle copie considerate illecite e informazioni sui dati utilizzati per l’addestramento di Claude.

La causa arriva dopo una serie di procedimenti analoghi. Universal, Concord e Abkco hanno già citato Anthropic per circa 500 brani; nel gennaio scorso gli stessi editori hanno ampliato il fronte a oltre 20mila opere, mentre Bmg ha avviato una causa relativa a 493 composizioni. A queste si è aggiunta Round Hill Music.