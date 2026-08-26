SpaceX farà lanci in Louisiana

Quando una società continua a crescere, ha bisogno di nuovi spazi in cui muoversi. SpaceX, la società di lanci spaziali di Elon Musk, sbarcata in Borsa a giugno, ha deciso che Florida, California e Texas non erano più abbastanza e, dopo mesi di speculazioni, ha annunciato ufficialmente ieri la costruzione di una nuova piattaforma di lancio per Starship in Louisiana. Si tratta un investimento da 100 miliardi di dollari che, secondo il tycoon, rappresenterebbe il più grande progetto nella storia dello Stato americano.

L’inizio dei lavori di costruzione di «Starbase» è previsto per il 2027, con il primo lancio già programmato per il 2029. «Ci stiamo preparando a costruire uno ‘spazioporto’ che, fino ad ora, è esistito solo nella fantascienza», ha dichiarato in un comunicato Musk. «SpaceX è stata fondata per realizzare un futuro in cui gli esseri umani esploreranno le stelle, il che sarà possibile solo quando renderemo i viaggi spaziali una routine come volare in aereo», ho continuato il magnate sudafricano.

Sempre ieri, il titolo di SpaceX ha fatto un salto di quasi il 4% a Wall Street, dopo che Donald Trump ne ha tessuto le lodi sul suo Social Truth, sottolineando come la Space Force - che ha già investito quasi 4 miliardi in SpaceX per la costruzione di una rete di dati militare - stia monitorando ogni centimetro dello Stretto di Homruz per sminarlo.