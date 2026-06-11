Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Aziende

Thousand Dreams, l’IA creativa col volto di Gerry Scotti

Una startup fondata dal figlio Edoardo e due soci sta rivoluzionando il settore audiovisivo, come dimostra un noto spot e il cd dello scorso Natale con protagonista il presentatore. “Il nostro è un modello made in Italy che vogliamo esportare”: in tre anni già 15 progetti, anche con Panariello a teatro

Thousand Dreams, l’IA creativa col volto di Gerry Scotti
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Girando per eventi come l’ultima AI Week di Milano, si capisce come l’intelligenza artificiale stia cambiando ciò che vediamo e utilizziamo ogni giorno. Per esempio: molti spot pubblicitari in Tv sono prodotti con l’IA, e si comincia a far fatica a comprendere la distinzione tra la realtà e il virtuale. Ovviamente, in alcuni casi, è chiaro che c’è un lavoro digitale all’origine, perché se si vede uno come Gerry Scotti impersonare più di un personaggio, è ovvio che il trucco c’è. Anche se non si vede. Questo esempio spiega il lavoro di Thousand Dreams, uno di quei progetti che aiutano a capire come sta cambiando davvero la produzione audiovisiva: non solo più veloce o più tecnologica, ma più strutturata attorno all’intelligenza artificiale come parte del processo creativo. Lo studio milanese nasce per unire regia, art direction e post-produzione con pipeline AI-native, con l’obiettivo di ampliare le possibilità espressive senza sostituire il lavoro umano.

Thousand Gerry

La storia parte già nel 2022, quando Giovanni Nicolosi ed Enrico Conte iniziano a sperimentare strumenti e processi allora ancora poco conosciuti dal grande pubblico, dando vita al progetto Thousand Gerry. Da lì prende forma una traiettoria che porta appunto il gruppo a collaborare con Gerry Scotti e a sviluppare contenuti capaci di intercettare sia l’attenzione del pubblico sia quella del mercato, fino alla fondazione formale dello studio a Milano nel gennaio 2026 insieme a Edoardo, il figlio del noto presentatore-

Il progetto uno dei primi esempi italiani di creator economy AI-driven, e proprio Edoardo Scotti spiega come all’inizio fosse un po’ titubante all’idea di doverlo spiegare al padre: “Pensavo mi prendesse per matto. E invece è stato entusiasta da subito”. Da lì l’inizio di una collaborazione,che ha portato poi a Gerry Christmas, ovvero primo album al mondo realizzato con l’IA, con autorizzazione dell’interprete e pubblicato da Warner Music Italia. Un lavoro che ha superato i 10 milioni tra stream e visualizzazioni.

Il valore del metodo

Quello che distingue Thousand Dreams non è soltanto l’uso dell’AI, ma il modo in cui la integra in una filiera produttiva completa. “Lo studio lavora su contenuti video e immagini, fino al finishing – spiega ancora Edoardo -: il nostro approccio è pensato per garantire qualità, coerenza e scalabilità su formati diversi e su più dispositivi video. In altre parole, l’intelligenza artificiale diventa un acceleratore, ma la direzione resta creativa e strategica”.

Questa impostazione emerge bene anche nei progetti brand e live. La campagna “Soddisfatti o Rimborsati” per un ormai nota (grazie al video) azienda di arredamenti è andata in onda in prime time e ha superato 10,6 milioni di visualizzazioni aggregate, Mentre “E se Domani” con Giorgio Panariello ha portato l’intelligenza artificiale in teatro come elemento narrativo e visivo, aprendo un dialogo tra performance dal vivo e contenuti generati.

Numeri e posizionamento

In pochi anni di attività, Thousand Dreams ha realizzato già oltre 15 progetti e superato i 220 milioni di visualizzazioni complessive. “Abbiamo già lavorato con brand internazionali in settori come automotive, insurance, food & beverage, fashion e entertainment. I nostri sono numeri che raccontano una startup giovane, ma già capace di parlare sia il linguaggio delle agenzie, sia quello dei talent e dei broadcaster”.

Un altro elemento importante è la conformità allo standard C2PA, adottato per garantire un uso dell’IA dichiarato, tracciabile e responsabile. In un momento in cui il tema della provenienza dei contenuti generati è sempre più sensibile, Thousand Dreams prova a collocarsi su un terreno che unisce sperimentazione e trasparenza. Tanto che il prossimo passo sarà quello di digitalizzare artisti e Vip, in modo che la loro riproduzione nel mondo dei social passi da un’autorizzazione preventiva e sia dichiarata. Un avatar, insomma, che sia riconoscibile come tale. “Il nostro non è solo uno studio creativo, ma un modello per una produzione audiovisiva in cui la tecnologia non appiattisce il lavoro – conclude Scotti junior -.

Anzi, lo rende più efficiente e più ampio nelle possibilità narrative”. Insomma, quelli di Thousand Dreams non erano così matti, e soprattutto – in un modo di start up internazionali – propongono una via creativa made in Italy nell’uso dell’IA come riferimento del mercato europeo.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica