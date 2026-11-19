Il Leone di Trieste strizza l’occhio a Unicredit e non nasconde le ambizioni di crescita. Generali sfrutta l’Investor Day tenutosi ieri a Londra - durante il quale ha sottolineato di essere in linea per superare gli obiettivi al 2027 - per dare un assaggio di quelle che saranno le priorità future, a partire dal prossimo piano. «Possiamo rafforzare la leadership in Europa, sul Vita e sull’asset management, il nuovo piano sarà sfidante e ambizioso», ha rimarcato il ceo Philippe Donnet che ha virtualmente investito il suo vice Giulio Terzariol del ruolo di guida futura. «Tra due mesi inizierà la preparazione del prossimo piano strategico e Giulio guiderà questo lavoro. Mi sembra naturale visto che ormai ha tutte le leve operative sulla gestione del business assicurativo, che rappresenta la componente maggiore del nostro gruppo», sono state le parole di Donnet, il cui quarto mandato alla guida delle Generali scadrà nella primavera del 2028. Il top manager transalpino dal passaporto italiano è stato chiaro sul fronte M&A, dove l’approccio sarà «molto selettivo», spiegando come al momento non si intravedano grosse occasioni in ambito assicurazioni, complici anche i comportamenti nazionalistici di alcuni Paesi, che rendono un’acquisizione cross-border molto difficile. Di contro, sul fronte asset management ci sono più target «ma non significa che siano tutti in linea con la nostra strategia», ha spiegato Donnet, puntualizzando che non c’è alcun progetto di vendere Banca Generali.

Dalla City non sono mancati nuovi ammiccamenti verso piazza Gae Aulenti. «Con Unicredit c’è un dialogo in corso per capire quale sarà la profondità della cooperazione», sono state le parole di Donnet che non ha offerto dettagli sui tempi. Sulla struttura dell’azionariato che si sta delineando, il ceo ha rimarcato: «Siamo molto lieti che due importanti istituzioni finanziarie italiane come Unicredit e potenzialmente Intesa siano nostri azionisti. Per noi conta che Generali continui a essere indipendente».

In termini di crescita futura, Generali prevede una crescita dell’utile per azione normalizzato superiore al 14% nell’intero 2026 rispetto ai livelli del 2024, ben sopra il limite superiore del target range dell’8-10%; i flussi di cassa netti cumulativi sono stimati a oltre 7,6 miliardi, mettendo il gruppo sulla strada per superare gli 11 miliardi entro il 2027. A livello di remunerazione dei soci, la crescita del dividendo è in linea per raggiungere un Cagr superiore al 10%. Prosegue, intanto, l’adozione su larga scala dell’intelligenza artificiale; entro fine anno, l’IA dovrebbe generare un contributo positivo complessivo a regime superiore a 200 milioni sul risultato operativo del gruppo triestino.