Guber Banca a sostegno del progetto "Inclusione in movimento: mobilità sicura e inclusiva per la comunità femminile" dell'Associazione Casa Betel 2000 di Brescia

Guber Banca sostiene il progetto “Inclusione in movimento: mobilità sicura e inclusiva per la comunità femminile” promosso dall’Associazione Casa Betel 2000 di Brescia, con l’obiettivo di favorire l’autonomia personale e l’inclusione sociale di donne straniere accolte nella struttura di Dello, immobile messo a disposizione dalla Diocesi di Brescia.

Il progetto prevede l’acquisto di un mezzo di trasporto e l’organizzazione di un servizio di mobilità sicuro, accessibile e continuativo, anche attraverso il coinvolgimento di un autista e permetterà alle donne e ai bambini ospiti della comunità di raggiungere con maggiore continuità i servizi sociosanitari del territorio, partecipare a percorsi di inserimento socio-lavorativo e svolgere attività essenziali per la costruzione di una progressiva autonomia.

Il sostegno all’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Guber Banca a favore di progetti con impatto sociale sul territorio. Dopo l’esperienza del progetto Casa Comune a Napoli, dedicato alla riqualificazione di un immobile nei Quartieri Spagnoli destinato a co-housing, la Banca conferma il proprio impegno verso iniziative capaci di generare effetti concreti sulle comunità locali.

Il progetto di Casa Betel 2000 sarà sostenuto anche attraverso il meccanismo solidale collegato al conto D102 Social, che prevede un contributo della Banca a favore dell’Associazione in funzione delle somme vincolate dai clienti.

«Con questa iniziativa proseguiamo un percorso avviato con il progetto Casa Comune di Napoli e orientato a sostenere interventi sociali concreti, capaci di incidere sulla vita quotidiana delle persone -ha dichiarato Francesca Bazoli, Presidente di Guber Banca- Abbiamo scelto di sostenere Casa Betel 2000 perché il progetto affronta un tema essenziale: la possibilità, per donne in condizioni di fragilità, di accedere ai servizi, ai percorsi di inserimento e alle attività necessarie per ricostruire autonomia. La mobilità, in questo contesto, non è solo uno spostamento fisico, ma una condizione per esercitare diritti fondamentali».

L’Associazione Casa Betel 2000, nata per volontà della Diocesi di Brescia, riunisce una rete di organizzazioni della realtà ecclesiale e sociale impegnate nella

tutela e nell’accoglienza di donne vittime di tratta e sfruttamento. Nel tempo l’Associazione ha ampliato il proprio ambito di intervento, occupandosi in modo crescente del disagio adulto femminile e accogliendo donne con storie segnate da abusi, marginalità, problemi di salute e fragilità complesse.

«Il progetto rappresenta uno strumento concreto di empowerment: consente alle donne accolte di accedere ai servizi, costruire percorsi di autonomia e offrire a sé stesse e ai propri figli nuove opportunità di crescita -dichiara Simona Orlandi,

Presidente dell’Associazione Casa Betel 2000- Il sostegno di Guber Banca riconosce il valore sociale di questo intervento e rafforza il nostro impegno quotidiano accanto a donne portatrici di fragilità sempre più complesse».