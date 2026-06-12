Intesa accelera sul Lussemburgo

«Le numerose operazioni finalizzate in Europa e i rilevanti risultati conseguiti nel 2025 e nel primo trimestre 2026 confermano la nostra solidità e il nostro dinamismo», ha sottolineato il responsabile della divisione Imi Corporate & Investment Banking, Mauro Micillo (in foto), in occasione del 50esimo anniversario della presenza di Intesa Sanpaolo in Lussemburgo. «Contiamo di crescere ancora nell'area» Ue, ha aggiunto, «grazie anche al volano degli investimenti avviati dall'Unione europea in settori chiave come la transizione climatica, le infrastrutture digitali, l'aerospazio e la difesa, la blue economy e la salute». Escludendo l'Italia, nel 2025 la divisione Imi Cib ha partecipato, insieme ad altre banche, a operazioni di finanziamento in Europa del valore complessivo di oltre 170 miliardi e a emissioni obbligazionarie per circa 60 miliardi di euro come bookrunner. Nei project finance il valore delle operazioni supera i 30 miliardi, pari a oltre il 20% del mercato europeo.

I numeri, e una ricognizione delle principali operazioni di raccolta e finanziamento cui ha preso parte Imi Cib negli ultimi diciotto mesi, sono stati presentati a una rappresentanza della comunità economico-finanziaria del Granducato: «Intesa

Sanpaolo ha evidenziato Micillo - rafforza sempre di più la sua presenza sul mercato europeo nel corporate banking, nella finanza strutturata e nel mercato dei capitali ed è banca di riferimento nella finanza sostenibile».