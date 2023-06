ITForum 2023: l'evento che racconta le ultime frontiere di investimenti e trading

L’evento “Il trading del futuro – Il futuro del trading“ svoltosi all’'ITForum di Rimini, tra i più grandi eventi italiani dedicati agli investimenti, al trading ed al risparmio, ha concluso la sua 29° edizione annuale.

Temi e tendenze degli investimenti

Durante i due giorni il forum ha offerto oltre 60 workshop formativi, la possibilità di apprendere le soluzioni migliori di investimento, le più aggiornate tecniche di trading, le strategie più efficaci ed i trend di mercato. Ad arricchire ulteriormente il programma, anche le attività di formazione organizzate dai partner direttamente presso gli stand. Tra i principali temi affrontati anche quali sono stati gli scenari e le novità di mercato, criptovalute, ETF, commodities e prodotti di investimento.

Oltre alle sessioni educative, l'ITForum di Rimini ha fornito anche l'opportunità di entrare in contatto con aziende leader nel settore. Numerosi stand espositivi hanno mostrato le ultime soluzioni tecnologiche per il trading e gli investimenti, permettendo ai partecipanti di avere una visione di prima mano delle innovazioni più recenti. L'evento ha visto la partecipazione di trader professionisti, investitori privati, esperti di finanza e appassionati del settore provenienti da tutta Italia.

La tecnologia è stata al centro delle discussioni. Esperti del settore hanno esplorato l'impatto delle tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale e il machine learning, sulle decisioni di investimento. L'automazione e l'utilizzo di algoritmi avanzati stanno trasformando radicalmente il modo in cui i trader operano sui mercati finanziari, e il forum ha offerto uno spazio per approfondire queste questioni.

ITForum Awards

Anche quest’anno sono andati in scena gli ITForum Awards, la serata di premiazione e riconoscimenti agli operatori del settore dei servizi finanziari online che maggiormente si sono distinti nel corso dell’anno per l’innovazione al servizio degli utenti.

Tra le aziende premiate all’ITForum di Rimini è stata selezionata Directa, pioniera del trading online in Italia ed uno dei primi broker al mondo, per la categoria di migliore azienda per l’innovazione nel settore di trading. Per la categoria di consulenza finanziaria indipendente dell’anno il premio è andato a Consultique mentre ad Unicredit l’azienda con l’offerta di prodotti più completa.

L’evento, che si è attestato tra i punti di riferimento del settore, tornerà con una nuova edizione a Milano a novembre del 2023.