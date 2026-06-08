Piazza Meda, l’ex popolare del nord Italia presidiata dai francesi di Crédit Agricole

Non ha la dimensione di Intesa Sanpaolo, ma è tra le banche più complete del panorama italiano. Non a caso Banco Bpm ha subito il tentativo di scalata (poi fallito) di Unicredit e ha come primo azionista i francesi di Credit Agricole, attualmente con il 22% del capitale. Guidata dall'amministratore delegato Giuseppe Castagna, l'istituto con sede in Piazza Meda a Milano ha una capitalizzazione di Borsa da 20 miliardi di euro. Nel suo perimetro ha da poco acquisito il controllo di Anima - con il 90% del capitale - società di gestione di fondi d'investimento che ha nei suoi scrigni circa 200 miliardi di risparmio italiano. Un asset strategico a livello politico, ma anche una fonte di ricavi totalmente slegata dalle dinamiche dei tassi d'interesse: le commissioni per la vendita dei fondi non sono soggette alle decisioni della Banca centrale europea. Bpm (oltre 2 miliardi di profitti nel 2025 e 1.400 filiali) però ha al suo interno anche il credito al consumo di Agos, il private banking di Banca Aletti e anche una banca d'investimento proprietaria come Akros, che peraltro ha gestito l'ultima vendita di quote di Mps da parte del ministero dell'Economia.

Da non dimenticare, il core business della banca fortemente concentrato sul credito alle pmi con 101 miliardi di euro di prestiti alla clientela. Proprio il suo ruolo strategico, nel cuore del nord più ricco tra Lombardia e Veneto, ha fatto sì che il governo con il golden power sulle nozze Unicredit-Bpm imponesse il mantenimento la stessa politica sul credito.