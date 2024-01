Eurolega, l'Olimpia Milano cade a Valencia: ora la Top 10 si allontana

Si fa sempre più complicata la rincorsa dell'Olimpia Milano ai play-in di Eurolega. Dopo il passo falso con la Stella Rossa, la squadra di Ettore Messina cade anche a Valencia per 84-72 nella 22ª giornata di regular season.

Napier (20 punti) e Hall (17 punti) i migliori dell'Armani, che resta a quota 18. La distanza dal 10° posto (zona play-in) è ancora di due partite, ma di questo passo l'obbiettivo diventa sempre più complicato. Contro gli ex Pangos e Davies, si assiste ad un copione già visto spesso in stagione. Milano gioca bene per 36 minuti, ma si spegne all'improvviso subendo un break di 13-0 a fine terzo quarto, spreca il vantaggio e non riesce a reagire, non segnando mai nel finale.

Gli spagnoli si aggiudicano uno scontro diretto fondamentale per avvicinarsi alla zona playoff. Il ruolino di marcia è ora di 9 vittorie e 13 sconfitte. Domenica altra trasferta, in campionato contro Pesaro, mentre il 26 gennaio torna l'Eurolega al Forum: arriva il Barcellona.

La partita

Milano parte a rilento e si accende nella seconda metà del primo quarto, soprattutto grazie ad un ottimo Hall, chiudendo però sotto di due lunghezze (21-19). Nel secondo parziale la squadra di Messina gioca con un piglio diverso, mettendo in campo tutta la propria qualità. Ancora un Hall indemoniato (12 punti all'intervallo) fissa il massimo vantaggio sul +7 (30-37), arrotondato dal buzzer di Napier dall'arco per il 32-40 di metà gara. Si rivede anche Shields che ha pochi minuti nelle gambe, ma li sfrutta alla perfezione e fissa il vantaggio in doppia cifra (43-53).

L'EA7 sembra avere il match in controllo, ma basta poco a rimettere tutto in discussione: da un antisportivo di Flaccadori nasce il parziale di 13-0 con cui Valencia sorpassa 59-56. L'ultimo periodo vive di continui botta e risposta, con Napier che si prende le maggiori responsabilità offensive. Gli spagnoli attaccano l'area con convinzione, grazie a Ojeleye e Davies e fissano il +6 che indirizza la sfida a 3 minuti dalla fine (76-70).

Come già successo in stagione, da Monaco di Baviera a Belgrado, Milano non riesce a uscire dal blackout. Melli e Voigtmann sbagliano canestri facili, mentre dall'altra parte le triple di Pradilla e Robertson fanno volare Valencia. Finisce 84-72, un punteggio forse troppo severo per quanto visto in campo ma che evidenzia i soliti limiti dell'EA7, che lascia la Spagna con mille rimpianti. Non bastano i venti punti messi a segno da un ottimo Napier, top scorer.

Il tabellino

VALENCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 84-72

(21-19, 32-40, 61-59, 84-72)

VALENCIA - Harper 11, Reuvers 5, Pradilla 3, Anderson 3, Lopez-Arostegui, Jones 15, Inglis 4, Toure 2, Robertson 10, Davies 15, Ojeleye 14, Pangos 2. Allenatore: Alex Mumbru

OLIMPIA MILANO - McGruder 4, Poythress 6, Tonut 7, Melli 8, Napier 20, Ricci, Flaccadori, Hall 17, Caruso n.e., Shields 8, Hines, Voigtmann 2. Allenatore: Ettore Messina