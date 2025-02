Riscatto Milano, battuto il Monaco

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Olimpia Milano riscatta l'amara sconfitta in finale di Coppa Italia battendo il Monaco nel 27esimo round di Eurolega siglando il secondo successo consecutivo.

Tra le mura del Forum l'EA7 e davanti al pubblico amico la squadra di Milano s'impone 86-80 in un match tirato fino alla fine ma poi deciso in volata con Shavon Shields (19 punti) che si è rivelato decisivo per il successo della EA7.

La squadra di Messina (nella foto) va al riposo lungo avanti 49-42 tirando 10/16 da 3, tocca anche la doppia cifra di vantaggio (64-54) nella ripresa ma i monegaschi restano in partita ed il finale è

thriller (80-80 a 49) dove Shields sale in cattedra nel momento della verità: il danese subisce fallo a 32 e non trema dalla lunetta (82-80).

La persa di Okobo e i liberi di LeDay e Mirotic (22 punti) mandano i titoli di coda.