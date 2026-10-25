Caduta dei capelli: gli integratori alimentari sono efficaci

La caduta dei capelli è un fenomeno comune in autunno. Gli integratori alimentari sono davvero utili per limitarla e favorirne la ricrescita?

Perché perdiamo i capelli?

Perdere tra i 50 e i 100 capelli al giorno è perfettamente normale: fa parte del naturale processo di rinnovamento del capello.

Questa perdita di capelli corrisponde al normale ciclo di crescita del capello. Si osservano anche variazioni stagionali: tra agosto e settembre, ad esempio, è comune perdere più capelli.

Una perdita di capelli significativa (più di 100 capelli al giorno), persistente o accompagnata da una diminuzione della densità dei capelli, richiede un consulto medico.

Stress, malattia o significativa perdita di peso

Un forte stress fisico o psicologico , un’infezione con febbre , un intervento chirurgico o una rapida perdita di peso possono causare il telogen effluvium , ovvero una perdita di capelli improvvisa, diffusa e solitamente temporanea. Questo fenomeno si manifesta in genere due o tre mesi dopo l’evento scatenante. Non preoccupatevi: una volta risolta la causa e ripristinato il ciclo di crescita dei capelli, questi ricresceranno gradualmente.

Carenze nutrizionali

Una carenza di nutrienti può anche interrompere il ciclo di crescita dei capelli e causarne la caduta. Il funzionamento del follicolo pilifero si basa su complessi processi biochimici. Le cellule della matrice, che producono il fusto del capello, necessitano di un adeguato apporto di nutrienti “, spiega il dermatologo. ” Quando manca qualcosa, ad esempio in caso di carenza di ferro o zinco, la funzione del follicolo viene compromessa e la crescita dei capelli ne risente. Una volta corretta la causa di questo squilibrio, il processo può riprendere e inizia un nuovo ciclo di crescita dei capelli.

Uno squilibrio ormonale

Le anomalie ormonali possono causare la caduta dei capelli, come ad esempio alcune malattie della tiroide o la sindrome dell’ovaio policistico .

Alopecia androgenetica

L’alopecia androgenetica è caratterizzata da una progressiva perdita di capelli legata a una predisposizione genetica e a una maggiore sensibilità dei follicoli piliferi agli androgeni (ormoni). Negli uomini si manifesta con un arretramento dell’attaccatura dei capelli e un diradamento nella zona della corona; nelle donne, con una diminuzione della densità, in particolare sulla parte superiore della testa.

Gli integratori alimentari contro la caduta dei capelli sono efficaci?

In assenza di carenze nutrizionali, gli integratori alimentari per la caduta dei capelli sono di scarsa utilità. L’American Academy of Dermatology (AAD) sottolinea inoltre che i risultati degli integratori progettati per favorire la crescita dei capelli sono spesso modesti e che un eccesso di alcuni nutrienti, in particolare selenio e vitamine A ed E, può di per sé contribuire alla caduta dei capelli .

È fondamentale determinare la causa della caduta dei capelli prima di assumere integratori. Ad esempio, in caso di alopecia androgenetica, gli integratori alimentari risulteranno inefficaci. Trattamenti medici come il minoxidil possono rallentare la caduta dei capelli e favorirne una parziale ricrescita, quindi gli integratori alimentari non sostituiscono un trattamento adeguato.

Aumentare l’assunzione di vitamine senza una carenza accertata non è utile: un’assunzione eccessiva di alcuni nutrienti può addirittura peggiorare la caduta dei capelli. All’inizio del trattamento con minoxidil, l’assunzione di aminoacidi contenenti zolfo potrebbe potenzialmente ottimizzare le fasi iniziali del trattamento. Questo farmaco stimola la moltiplicazione delle cellule della matrice del capello e gli aminoacidi partecipano alla sintesi della cheratina. A parte questa situazione, non offre alcun beneficio reale, se non in caso di carenza nutrizionale accertata.

Nonostante le promesse, l’efficacia degli integratori alimentari contro la caduta dei capelli non è attualmente dimostrata da studi clinici rigorosi.

Quali vitamine sono più spesso carenti nel nostro organismo quando perdiamo i capelli?

La caduta dei capelli può essere associata a una carenza nutrizionale, in particolare di ferro , e più raramente di alcune vitamine come la B9 o la B12.

Ferro

Una carenza di ferro può causare una perdita di capelli diffusa, soprattutto nelle pazienti con mestruazioni abbondanti. È possibile misurare i livelli di ferritina per valutare le riserve di ferro dell’organismo. Se viene confermata una carenza, sarà necessario correggerla. Tuttavia, l’automedicazione con ferro è sconsigliata, poiché un’integrazione inappropriata può portare a effetti collaterali o addirittura a un sovraccarico di ferro. È quindi meglio consultare il medico prima di iniziare qualsiasi trattamento.

Zinco

Lo zinco svolge un ruolo nella sintesi delle proteine, tra cui la cheratina , che costituisce la maggior parte della fibra capillare. Una carenza significativa può quindi contribuire alla caduta dei capelli.

Vitamine B9 e B12

Le vitamine del gruppo B, in particolare la B9 e la B12, sono coinvolte nella sintesi del DNA e nel rinnovamento cellulare. Una carenza di vitamina B12 può verificarsi nelle persone che seguono una dieta vegetariana o vegana . Quando viene confermata una carenza, è necessaria l’integrazione.

Per chi ha avuto carenze, ci vuole almeno un anno per recuperare i capelli », spiega lo specialista. E conclude: una dieta equilibrata e varia è uno dei pilastri per la salute dei capelli. La maggior parte dei nutrienti presenti negli integratori alimentari, come le vitamine B5, B6 e B8, sono già presenti in molti alimenti. Pertanto, in assenza di una carenza, l’integrazione generalmente non ha benefici comprovati contro la caduta dei capelli.

Integratori alimentari e post-parto

Qualche mese dopo il parto si nota una significativa perdita di capelli e questo fenomeno, chiamato telogen effluvium post-partum, è legato ai cambiamenti ormonali che seguono il parto. Di solito è temporaneo e i capelli riacquistano gradualmente la loro densità nei mesi successivi. Anche in questo caso, a meno che non vi sia una comprovata carenza nutrizionale, un ciclo di integratori contro la caduta dei capelli è generalmente superfluo. Una carenza accertata, in particolare di ferro, dovrebbe essere trattata.