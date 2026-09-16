Come prendersi cura delle proprie arterie: 8 domande da porsi

Alcune arterie sono più a rischio di altre?

No, perché l ‘invecchiamento delle arterie e i problemi legati all’aterosclerosi (le placche di grasso che si formano nella parete arteriosa) possono interessare l’intera rete arteriosa. L’impatto dipende dalla loro posizione: quando sono ostruite, le arterie vicine al cervello causano un ictus, mentre quelle vicine al cuore causano un infarto.

Sono a maggior rischio se i miei genitori hanno avuto problemi arteriosi?

Alcune famiglie sono geneticamente predisposte ad avere livelli di colesterolo più elevati, mentre altre sono più soggette alle fluttuazioni della pressione sanguigna. Infine, esistono debolezze familiari che interessano determinate arterie (aorta toracica, arterie cerebrali). L’importanza di questi fattori genetici deve essere contestualizzata.

Sono noti nove fattori di rischio modificabili, tra cui l’alimentazione e l’attività fisica, che sono responsabili del 90% delle cause di infarto.

È possibile ringiovanire le nostre arterie?

Non proprio, ma possiamo già arrestare il loro invecchiamento accelerato. Uno stile di vita sano aiuta a mantenerli in salute, a stabilizzare eventuali danni e persino a migliorare leggermente le lesioni minori.

Perché le arterie diventano più fragili con l’età?

Il cibo è sufficiente a “purificarli”?

No, la placca grassa che si forma all’interno della parete arteriosa non può dissolversi nel flusso sanguigno. L’unica soluzione è impiantare uno stent, che mantiene l’arteria sufficientemente aperta da permettere al sangue di fluire nonostante la placca. Una dieta sana può contribuire allo sviluppo della circolazione collaterale, i vasi esistenti si dilatano per trasportare più sangue e poi si sviluppano nuovi vasi. Questa forma di compensazione riduce il rischio e la gravità di un infarto, poiché il corpo riesce a rifornire il cuore attraverso un percorso diverso dall’arteria ostruita.

Lo stress può ostruire le arterie?

Lo stress acuto, come ad esempio un accesso d’ir , può causare una brusca costrizione dei vasi sanguigni e portare a un infarto perché il cuore non riceve più abbastanza sangue. Lo stress cronico, invece, aggrava tutti i fattori che possono ostruire le arterie.

Lo stress cronico aumenta il colesterolo e la pressione sanguigna, favorisce l’aumento di peso, l’innalzamento dei livelli di zucchero nel sangue, l’infiammazione cronica e l’accumulo di placca nelle arterie.

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Posso fare a meno dello sport se non commetto altri eccessi?

Sport, sì, ma non attività fisica. Le arterie hanno bisogno di attività fisica quotidiana, come camminare o andare in bicicletta. Questo le costringe a dilatarsi e contrarsi quando i muscoli hanno bisogno di più o meno sangue. In questo modo mantengono la loro capacità; altrimenti, perdono la loro elasticità e si sviluppa l’ipertensione.

A cosa devo prestare attenzione se soffro di diabete?

I cambiamenti nello stile di vita sono molto importanti, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione. L’eccesso di zucchero danneggia direttamente le pareti delle arterie e le rende più porose. Inoltre, mantiene uno stato infiammatorio cronico che favorisce l’aterosclerosi e anche l’attività fisica contribuisce a normalizzare i livelli di glicemia e ad aumentare la sensibilità all’insulina.

Quali alimenti fanno bene o male alle arterie?

Le arterie, come le vene, hanno bisogno di antiossidanti per proteggere le loro pareti. Ma necessitano anche di alimenti a basso contenuto infiammatorio e ricchi di grassi sani che aiutano a prevenire la formazione di placche aterosclerotiche.

Alimenti da preferire

Frutta e verdura : ricche di antiossidanti, dovrebbero costituire il 50% del nostro piatto.

: ricche di antiossidanti, dovrebbero costituire il 50% del nostro piatto. Cereali integrali : diversi studi hanno collegato il loro consumo a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari. Idealmente: 70 g di cereali cotti al giorno.

: diversi studi hanno collegato il loro consumo a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari. Idealmente: 70 g di cereali cotti al giorno. Pesce azzurro : i suoi acidi grassi omega-3 antinfiammatori riducono il rischio di aterosclerosi e infarto. Si raccomanda di limitare il consumo a una porzione di 140 g di pesce azzurro a settimana, ma anche di consumare frutta secca una o due volte a settimana e oli ricchi di acidi grassi omega-3, come l’olio di colza o di noci.

: i suoi acidi grassi omega-3 antinfiammatori riducono il rischio di aterosclerosi e infarto. Si raccomanda di limitare il consumo a una porzione di 140 g di pesce azzurro a settimana, ma anche di consumare frutta secca una o due volte a settimana e oli ricchi di acidi grassi omega-3, come l’olio di colza o di noci. Pollame e carni magre: petto di pollo, tacchino o cotoletta di vitello e bistecca macinata con il 5% di grassi sono a basso contenuto di grassi saturi.

Alimenti da evitare