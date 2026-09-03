Ferritina, 5 segnali che indicano che il valore è basso

Il valore della ferritina nelle analisi del sangue indica la carenza o meno di un nutriente essenziale come il ferro.

È importantissimo per l’organismo perché aiuta a produrre i globuli rossi, favorisce la crescita dei capelli, riequilibra l’umore. Il suo ruolo determina anche la regolarità del ciclo mestruale.

La ferritina è una proteina presente già nel nostro organismo che aiuta ad immagazzinare il ferro in maniera efficace e sicura. Quando il corpo ha bisogno di immagazzinare più ferro, viene prodotta più ferritina. Il valore di questa proteina varia da soggetto a soggetto in base all’età e al sesso. Di solito il range di riferimento negli uomini adulti è di circa 30-300 ng/mL .

Il suo valore basso può dipendere da una dieta in cui non si consumano molti alimenti ricchi di ferro. Solitamente si riscontra un valore basso di questa proteina in coloro che seguono diete vegane e vegetariane. Vi segnaliamo cinque sintomi che potrebbero indicare un abbassamento del suo valore regolare a cui prestare particolare attenzione.

Perdita dei capelli

Il ferro come nutriente è un grande alleato del benessere deli capelli perché i globuli rossi trasportano nell’organismo l’ossigeno che arriva anche al cuoio capelluto. Quando il livello di ferritina si abbassa anche il ferro che arriva ai tessuti si abbassa. Di conseguenza la chioma risulta più spenta e meno folta. La caduta regolare dei capelli si intensifica perché la mancanza di ossigeno al cuoio capelluto fa subire una interruzione del loro ciclo vitale spingendo verso la caduta

Lingua infiammata

Si riscontra difficoltà nella masticazione e nella deglutizione. Spesso può comparire un gonfiore o indolenzimento della lingua. Senza il regolare immagazzinamento del ferro la lingua perde la sua normale ruvidità tendendo ad apparire più liscia e arrossata questo perché la mucosa si fa più sottile e sensibile.

Incarnato spento

Il valore basso della ferritina si manifesta anche attraverso dei cambiamenti della pelle. In particolare la pelle del viso tende ad apparire meno luminosa e si secca con più facilità. L’interno delle palpebre e delle labbra inoltre tendono a diventare più chiare del normale.

Mal di testa ricorrente

Quando si riduce l’emoglobina il cervello riceve meno riserve di ossigeno. Di conseguenza si riduce la capacità di concentrazione e attenzione. Si possono verificare episodi di mal di testa ricorrenti, confusione mentale e ridotta capacità di ricordare le cose e gli eventi. Inoltre ciò può comportare anche perdita dell’equilibrio accompagnata da vertigini e capogiri fastidiosi.

Unghie fragili

Le unghie tendono a spezzarsi con più facilità. In mancanza di ferro il centro dell’unghia tende ad abbassarsi lasciando invece sollevare i suoi bordi assumendo le sembianze di un cucchiaio.