Caduta stagionale dei capelli, quali sono i migliori shampoo per una chioma sana e forte

In autunno è inevitabile assistere al fenomeno della caduta stagionale dei capelli. È un appuntamento che ci attende ogni anno.

È dipeso da condizioni fisiologiche legate ai cambiamenti ormonali e ambientali. Ci sono però dei modi per contrastare questa caduta rafforzando la chioma intensamente e in profondità.

In questo obiettivo da perseguire in autunno l’utilizzo di uno shampoo specifico gioca un ruolo importante. Ci sono in commercio delle formulazioni a base di ingredienti preziosi che mirano a rafforzare la fibra capillare impedendone la caduta. Solitamente sono a base di vitamina B12, biotina, ginseng, caffeina, menta piperita, aminoacidi come cisteina e tirosina e proteine del grano e della soia. Stimolano efficacemente la crescita dei follicoli piliferi.

Aiutano le lunghezze a diventare più forti e quindi a non spezzarsi. Nutrono la fibra capillare e stimolano il microcircolo. Il tutto grazie ad una detersione delicata in grado di non stressare la chioma contrastandone la caduta.

Scopriamo quali sono gli shampoo più efficaci in grado di contrastare la caduta e stimolare la crescita dei capelli in modo sano.

Pantene shampoo active nutri-plex pantene infinite lunghezze

Formulazione che deterge delicatamente e nutre i capelli in profondità. Arricchito con Pro-V e tecnologia Active Nutri-Plex, protegge la fibra capillare e aiuta a ripristinare la naturale morbidezza e lucentezza. Deterge delicatamente senza seccare Rinforza la fibra capillare dall’interno.

Wella System Professional Balance Shampoo- cute sensibile

Formulazione delicate per cute sensibile. Idrata in profondità la chioma rigenerando la cute. Con tecnologia LipidCode™. Aiuta a ricalibrare lo stato lipidico naturale dei capelli. Questa tecnologia è stata accuratamente progettata per rigenerare il capello dal suo nucleo per una chioma migliore al tatto e più luminosa. Ne contarsta la caduta stagionale in maniera efficace.

Biopoint Speedy Hair Shampoo

Progettato per far crescere i capelli più velocemente. Il programma Speedy Hair è stato progettato proprio per stimolare la crescita dei capelli, promuovendone l'allungamento rapido. Agisce direttamente sulle proteine del capello. È in grado di ricreare un microambiente adatto a favorirne la crescita e contrastare la caduta stagionale. A base di estratto di alga rossa.

L'Oréal Paris Elvive Growth Booster Shampoo Anti-Caduta

Rinforza in profondità le fibre capillari contrastandone la rottura.

La chioma ne risulta più forte e rigenerata dalla radice alle punte. Aiuta anche ad acquisire più vigore e più volume. È a base di un complesso fortificante Aminexil-R che aiuta a prevenire la caduta e i danni legati allo styling.