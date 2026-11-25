Per anni hanno dato la colpa alla cellulite, al sovrappeso o alla mancanza di attività fisica. Hanno provato diete, trattamenti estetici e allenamenti, senza riuscire a modificare un accumulo di grasso che sembrava non rispondere a nessuno sforzo. Nel frattempo, le gambe continuavano a gonfiarsi, comparivano lividi senza una causa apparente e anche un semplice contatto poteva provocare dolore. Per molte donne, però, la spiegazione arriva soltanto dopo un lungo percorso di tentativi e diagnosi mancate: si tratta di lipedema, una patologia cronica del tessuto adiposo che interessa quasi esclusivamente la popolazione femminile. A fare luce sulle difficoltà incontrate dalle pazienti è uno studio italiano condotto su 100 donne dallo Studio Medico Salus Mea di Milano e pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Lymphatic Research and Biology. I risultati restituiscono il quadro di una malattia ancora poco riconosciuta, con conseguenze che vanno ben oltre l’aspetto fisico.

Una diagnosi che arriva dopo anni di ricerche autonome

Il dato più significativo riguarda la difficoltà di ottenere un riconoscimento medico della patologia. L’85% delle partecipanti allo studio è arrivato dallo specialista senza avere mai ricevuto una diagnosi di lipedema. Nel 63% dei casi, le donne hanno iniziato a sospettare di avere la malattia dopo aver cercato autonomamente informazioni su Internet, confrontando i propri sintomi con quelli descritti online. Il ruolo dei professionisti sanitari nell’individuazione del problema appare invece ancora limitato: soltanto il 14% delle pazienti è stato indirizzato a uno specialista da un medico. La stessa percentuale ha ricevuto una prima indicazione dalla propria estetista o massaggiatrice. Numeri che evidenziano quanto sia ancora difficile distinguere questa condizione da altri disturbi e quanto spesso le donne siano costrette a cercare da sole una risposta a sintomi che compromettono la loro quotidianità.

Dolore e lividi spontanei: i campanelli d’allarme

Uno degli equivoci più diffusi riguarda il rapporto tra lipedema e peso corporeo. La malattia, infatti, non coincide con l’obesità e può interessare anche donne normopeso. Lo conferma la ricerca: il 55% delle pazienti coinvolte presenta un peso nella norma. Il lipedema è caratterizzato da un accumulo anomalo, generalmente simmetrico, di tessuto adiposo che interessa soprattutto gambe e, in alcuni casi, braccia. Tra i sintomi più ricorrenti ci sono manifestazioni che spesso vengono sottovalutate o attribuite ad altre cause. Il 91% delle donne intervistate riferisce la comparsa di lividi spontanei, anche in assenza di urti. Il 76% avverte dolore o fastidio al tatto; possono bastare la pressione esercitata durante un massaggio, il contatto con un animale domestico o lo sfregamento degli indumenti per provocare una sensazione dolorosa. Anche i trattamenti generici sembrano offrire risposte insufficienti. Il 68% delle partecipanti non aveva mai seguito una terapia specifica per il lipedema e, tra quelle che avevano sperimentato approcci non mirati, spesso di natura estetica, il 78,1% si è dichiarato insoddisfatto dei risultati.

Lipedema

La malattia condiziona anche la vita sociale

Le conseguenze non si fermano al dolore e al disagio fisico. Il lipedema può incidere profondamente sull’autostima, sulle relazioni e sulla possibilità di vivere serenamente situazioni quotidiane. Secondo lo studio, il 77,8% delle pazienti evita di mostrare gambe e braccia in pubblico, rinunciando a indossare gonne e pantaloncini o a trascorrere una giornata al mare. Una limitazione che diventa particolarmente evidente durante l’estate, quando il confronto con il proprio corpo può trasformarsi in una fonte di imbarazzo e sofferenza. Quasi sei donne su dieci raccontano inoltre di provare frequentemente tristezza, frustrazione o rabbia per una condizione che spesso non viene compresa neppure dalle persone più vicine o durante i percorsi di assistenza sanitaria. Nonostante le difficoltà, emerge anche una forte volontà di trovare una soluzione: l’89% delle partecipanti si dichiara disponibile ad affrontare un percorso terapeutico serio e strutturato per migliorare la propria qualità di vita.

Gli esperti: “Riconoscere la malattia aiuta a liberarsi dai sensi di colpa”

A firmare la ricerca sono la dottoressa Luisella Troyer, chirurgo vascolare, e il dottor Giorgio Fiorini, direttore operativo dello Studio Medico Salus Mea. Per la specialista, il riconoscimento della patologia rappresenta un passaggio fondamentale anche sul piano psicologico. “Il lipedema è una condizione che opprime le donne sia fisicamente che psicologicamente, e che solo da poco ha ottenuto un riconoscimento ufficiale. Per troppo tempo è stato liquidato come semplice sovrappeso, lasciando le pazienti sole con la sensazione di non impegnarsi abbastanza. Sapere di avere una patologia riconosciuta è il primo, fondamentale passo per liberarsi dai sensi di colpa e iniziare finalmente le cure giuste”, spiega Troyer. Sulla necessità di migliorare l’informazione interviene anche Fiorini, che sottolinea quanto sia importante aiutare le donne a riconoscere i segnali della malattia e a rivolgersi a professionisti qualificati. “La nostra esperienza clinica ci diceva che questo problema è molto più diffuso di quanto si pensi, ma resta sommerso perché difficile da riconoscere. Per aiutare le donne a orientarsi e capire se i loro sintomi meritano un approfondimento medico, abbiamo messo a punto un test gratuito di autovalutazione online: uno strumento semplice per fare chiarezza e arrivare preparate al confronto con uno specialista”, conclude.