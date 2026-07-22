Bollette e trasporti pubblici, è esplosa la spesa

La bolletta di luce e gas a Palazzo Marino peserà quest'anno 15 milioni in più. "La variabilità del mercato dell'energia è tornata a farci un po' soffrire come all'inizio della guerra in Ucraina", quando si aggirò intorno ai 150-160 milioni, ammette l'assessore alle Risorse finanziarie Emmanuel Conte che ha presentato ieri in Commissione e porterà in aula forse già domani o lunedì la manovra di assestamento del Bilancio 2026 (va approvata entro fine mese) e vede un'altra voce allarmante. I costi per il Tpl (la gestione del servizio di trasporto pubblico locale) che per la prima volta quest'anno hannp sfondato quota un miliardo. Nelle previsioni erano stati stanziati già 977 milioni e nella delibera che adegua le spese viene vengono aggiunti altri 77, effetto (anche) dei 100 milioni previsti per M4. Visto l'andazzo, un mese fa Conte ha inviato - in largo anticipo - una mail ai colleghi chiedendo di indicare le esigenze di spesa in vista del Bilancio 2027. "Per ora non hanno risposto". Intanto, nell'assestamento aumentano le spese con 203 milioni che servono a integrare servizi essenziali come trasporto - non ci saranno adeguamenti del biglietto, neanche all'inflazione -, energia, ma anche per destinare 19 milioni in più al welfare o 9,5 al capitolo casa. E sul fronte casa, nella parte degli investimenti "abbiamo stanziato 50 milioni per l'acquisto di patrimonio abitativo da enti pubblici o privati da destinare ad alloggi e 55 milioni andranno per la riqualificazione energetica dei caseggiati popolari del Comune" spiega Conte. Che torna a chiedere che il governo consenta di aumentare la tassa di soggiorno a Milano fino a 10 euro dal 2027 "come a Venezia, Roma e le altre città turistiche. É una tassa che pagano soprattutto i turisti stranieri e altospendenti, non ha senso che Milano non possa avere le stesse deroghe.

L'interlocuzione con il ministro al Turismo Mazzi è aperta ma non ha ancora dato frutti". Ad oggi c'è la deroga "olimpica", se si tornasse all'imposta a 5 euro per i 5 stelle Milano nel 2027 rischierebbe di incassare 60 milioni in meno, la metà destinata a Roma.