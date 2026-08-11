Campo largo, Conte batte Schlein sui social. E avanza l’onda dei possibili candidati civici

Il duello più o meno sotterraneo per la guida del campo largo si combatte anche sui social. Secondo il rapporto realizzato in esclusiva per Adnkronos da Spin Factor, il capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è il leader del fronte progressista più amato sulle piattaforme digitali.

Nel periodo che va dall’11 luglio al 10 agosto 2026, l’ex premier ha sbaragliato la concorrenza e raccolto un sentiment positivo del 32,2%, contro il 27,6% di Elly Schlein. Al terzo posto il sindaco di Genova Silvia Salis, non ufficialmente in corsa per le primare del campo largo ma che si porta comunque a casa un indice di gradimento del 25,7%. Subito sotto, il leader di Progetto civico Italia e assessore ai Grandi eventi di Roma Alessandro Onorato (24,5%), seguito a brevissima distanza dal primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi (24%).

Poi, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e co-leader di Alleanza verdi e sinistra, che con il suo 20,5% batte di poco il leader del Partito socialista Italiano, Enzo Maraio, con il 19,8%; a seguire il presidente di Italia viva-Casa riformista, Matteo Renzi, con il 19,3%, e il segretario di +Europa, Riccardo Magi, pari all’altro co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli, al 18,3%.

Conte guida anche la classifica delle interazioni social, con 2 milioni e 225mila. Seguono, a molta distanza, Schlein con 567mila, Renzi con 455mila, Fratoianni con 374mila e Salis con 310mila interazioni.

Insomma, il progetto di coalizione anti-Meloni che già stenta a partire nelle dichiarazioni pubbliche sembra ben lungi dall’essere realtà anche sul palco dei social. Ricordiamo che le prossime elezioni politiche distano appena un anno e all’orizzonte non si vede ancora un candidato unico e unitario per questo famoso campo largo.