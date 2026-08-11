La redazione trincerata nel silenzio: gelo e incertezza

Cautela, ma anche massima attenzione riguardo agli sviluppi della vicenda: non cambia la linea della Rai sul caso Ranucci, in attesa della conclusione del lavoro della Commissione per il Codice etico aziendale, che ha acceso un faro su alcune inchieste di Report e sul rapporto con le fonti, in particolare ovviamente con Valter Lavitola, al contempo amico del conduttore, fonte, e possibile mandante dell’attentato contro di lui. Verifiche interne che vanno avanti e non è detto che arrivino a un esito prima di Ferragosto: l’arresto di Lavitola, spiegano da Viale Mazzini, non condiziona il lavoro della Commissione che sta svolgendo in piena autonomia le attività istruttorie di competenza. Ma oggi non si è più davanti a supposizioni: ovviamente il faccendiere è in attesa del processo e quindi innocente fino a prova contraria. Ma gli elementi raccolti, i suoi spostamenti, così come le sue frequentazioni non possono che far sorgere interrogativi, soprattutto all’interno della redazione.

Che si chiede perché Ranucci, il moralizzatore per eccellenza, colui che si scandalizza per un selfie costruendoci una puntata, non abbia applicato il medesimo schema sul suo rapporto opaco con Lavitola. Tensioni che sono state alimentate dal caso di «Food for profit», il documentario di Giulia Innocenzi (nella foto) finanziato anche da investitori vegani, che è poi stato acquistato dalla Rai. E dalla tempesta interna al gruppo, saturo da ben prima dell’affaire Lavitola del clima che si respirava in Via Teulada. Insomma, Ranucci sembra dover fare i conti sotto tutti i punti di vista con chi oggi, probabilmente, non è più disposto a tollerare un modus agendi che prima era impossibile da criticare. Sullo sfondo anche l’opzione di un avvicendamento al timone di Report. Le ipotesi sul tavolo, qualora Ranucci facesse un passo di lato, portano a una soluzione non ancora definita, nessuna indiscrezione per il nome, la scelta resta nelle mani dei vertici Rai.

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