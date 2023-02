L'indicatore Piotroski e le migliori azioni del listino

Come analizzare in un click l’intero mercato azionario considerando un solo parametro di analisi fondamentale e non ben 9 parametri diversi ? Ci pensa il Piotroski F-score, un indicatore sintetico sviluppato dal professor Joseph Piotroski della Standford Business University che ha selezionato 9 indicatori di analisi di bilancio per individuare le migliori azioni del listino. Al tempo della divulgazione delle ricerche alla base di questo indicatore il Prof. Piotroski dimostrò anche che l’indicatore da lui sviluppato aveva una certa capacità previsiva. Oggi in molti si chiedono se questo sia ancora vero e quindi diciamo che c’è una cerca disaffezione, sia per il tempo trascorso sia per le mutate condizioni del mercato sia anche perché l’indicatore è stato testato dal professor Piotroski sul Nasdaq e non su altri mercati.

Sta di fatto che l’indicatore Piotroski rimane ad oggi un potente strumento di analisi perché sintetizza all’interno di una unica voce 9 indicatori diversi. E’ evidente che analizzare 9 indicatori diversi per 400 e passa azioni del listino italiano diventerebbe una operazione disumana se non vi fosse la possibilità di ordinare le azioni appunto secondo un unico indicatore come abbiamo fatto nella tabella che segue: i valori di 9 sono il massimo dell’indicatore Piotroski.

In questa tabella vediamo 5 azioni che sono una vecchia conoscenza dei lettori dell’Indipendente di Borsa su www.emiliotomasini.it. La prima azione è Orsero, che proprio oggi ha disegnato un uncino favoloso con ottimi volumi:

La seconda è Azimut, sulla quale abbiamo dormito. Abbiamo segnalato sulle colonne del nostro giornale che il crollo delle quotazioni avvenuto il 15 dicembre sarebbe stata ghiotta occasione di acquisto e così è stato tanto che le quotazioni sono esplose:

Ed infine Brunello Cucinelli su cui abbiamo fatto un primo giro con un +19% e ora ci siamo di nuovo inseriti in acquisto e ci godiamo il secondo viaggio:

Da ultimo abbiamo Brembo che si sta inerpicando al rialzo davvero senza freni e ci si perdoni il gioco di parole. Anche in questo caso il Piotroski ha colpito nel segno e francamente se le abbiamo in portafoglio lo dobbiamo anche a lui.

Unire analisi tecnica ed analisi fondamentale è il metodo migliore per riuscire a trovare le migliori azioni del listino e soprattutto a comprarle al momento giusto. Questo è l’approccio che insegniamo al corso di analisi fondamentale in partenza in prossimo 6 febbraio alle ore 18.00 in streaming.

