Tendercapital sui mercati, Zani: “Investitori chiamati a leggere una nuova fase di trasformazione globale”

“I mercati stanno entrando in una fase in cui la geopolitica incide direttamente sul costo del capitale. Le tensioni internazionali influenzano energia, inflazione e tassi, modificando le decisioni di investimento e la competitività globale. In questo contesto, la chiusura dello Stretto di Hormuz desta particolare attenzione, poiché potrebbe alimentare nuove pressioni sui prezzi di petrolio e gas, con ripercussioni sulla crescita e sull'inflazione. La sfida europea sarà trasformare questa fase di vulnerabilità in un'opportunità di investimento. Allo stesso tempo, la politica monetaria dovrà trovare un equilibrio tra il contenimento dell'inflazione e il sostegno a credito, investimenti e crescita. In questo scenario, l'Italia parte da fondamentali economici solidi e da un sistema bancario stabile, come evidenziato dal Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, in quanto redditività, patrimonializzazione e qualità degli attivi restano elevate. Anche il consolidamento del settore può rafforzare il sistema, purché guidato da solide logiche industriali e da una governance efficace. Per gli investitori non è il momento di arretrare, ma di leggere con attenzione i cambiamenti in corso. Innovazione, trasformazione tecnologica e nuovo scenario energetico offriranno ulteriori margini di crescita alle realtà più competitive. Anche con riferimento all’intelligenza artificiale sarà fondamentale distinguere il potenziale reale dalle aspettative di mercato. Guardiamo ai prossimi mesi con cauto ottimismo, pertanto, sarà cruciale interpretare con tempestività un contesto in rapida evoluzione, mantenendo flessibilità nelle scelte”.

Lo ha dichiarato Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, in merito all’intervento del Governatore delle Banca d'Italia Fabio Panetta all'assemblea annuale dell'Abi e all’impatto sui mercati finanziari delle tensioni geopolitiche globali.