Migliorano le vendite di auto

Il partner cinese Leapmotor funge sempre più da importante traino per Stellantis. A parlare sono i dati, anche se a favorire il marchio, specializzato in auto elettriche, sono incentivi e megasconti. In Italia, rispetto a un mercato cresciuto a luglio del 3,9% (123.184 unità), Leapmotor ha venduto 1.124 modelli (+203%). Positivo il risultato del gruppo guidato in Italia da Antonella Bruno: +3,5% (+1,1% senza Leapmotor). Da gennaio a luglio, Stellantis ha totalizzato 322.357 immatricolazioni, su complessive 1.060.000, che significa +14,5% e, senza Leapmotor, leader nell’offerta elettrica, +6,2%. In generale, da inizio anno, il marchio leader del gruppo (28,8% di quota mercato), rimane sempre Fiat (+29,2%). Per Alfa Romeo (-24,9%) e Maserati (-41,4%), guardando all’offerta italiana, sale l’urgenza di novità, mentre per Lancia (-4,8%) si avvicina il Gamma - Day, con l’anteprima al ministero delle Imprese e del Made in Italy il 16 settembre. Il modello sarà infatti prodotto a Melfi. In rosso (-8%), da gennaio, anche Jeep nonostante il recente lancio della nuova Compass sempre made in Melfi.

In frenata, intanto, è la domanda di auto elettriche, la cui quota, in luglio, si è fermata al 5,8% (+1% anno su anno). «A pesare - spiega Fabio Pressi (Motus-E) - è il progressivo esaurimento delle registrazioni di auto acquistate con gli incentivi introdotti a ottobre 2025, i cui fondi erano finiti in un solo giorno». Da parte sua, Massimo Artusi (Federauto), richiama l’attenzione «sull’insistenza con cui Bruxelles continua a proporre misure disallineate rispetto alle reali dinamiche di mercato, come il recente piano che addirittura accelera l’elettrificazione dei consumi nell’Ue, trasporti inclusi, raddoppiandola entro il 2040 dal 23% al 46%, grazie ad agevolazioni che dovrebbero essere finanziate dagli Stati Membri, a dispetto delle logiche funzionali della sostenibilità economico-finanziaria».