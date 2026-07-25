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Calcio

Addio Guardiola e anche Donnarumma

In fondo mancava solo il funerale. Per fortuna era quello sbagliato: Gigio si è sposato e sta benissimo.

Benny Casadei Lucchi
Alessia Elefante e Gigi Donnarumma, portiere della Nazionale e del Manchester City, al termine dalla cerimonia di nozze, Locorotondo, (Bari), 24 luglio 2026. // Alessia Elefante and goalkeeper for the national team and Manchester City Gigi Donnarumma leave the church at the end of weeding in Locorotondo, near Bari, Italy, Italy, 24 july 2026. ANSA/ DONATO FASANO
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Al matrimonio di Donnarumma una giornalista si è emozionata e presentando l’evento e gli sposi, anziché le nozze, ne ha annunciato il «funerale». Gaffe meravigliosa, perché talvolta le parole, anche quelle sbagliate, aprono varchi nelle verità racchiuse nei pensieri della gente. Perché l’Italia è fuori dal Mondiale, perché ad aprile abbiamo assistito al terzo lutto nazionale di fila, perché l’altra notte Guardiola ha dormito agitato e ieri mattina ha rifiutato l’offerta della panchina azzurra. E perché il nuovo ct è stato un promesso sposo con fin troppi nomi. In fondo mancava solo il funerale. Per fortuna era quello sbagliato: Gigio si è sposato e sta benissimo. E persino la Nazionale è finalmente andata a nozze col ct. Sperando che in futuro non sia un funerale.

MatrimonioGaffeGianluigi Donnarumma

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