Addio Guardiola e anche Donnarumma

Al matrimonio di Donnarumma una giornalista si è emozionata e presentando l’evento e gli sposi, anziché le nozze, ne ha annunciato il «funerale». Gaffe meravigliosa, perché talvolta le parole, anche quelle sbagliate, aprono varchi nelle verità racchiuse nei pensieri della gente. Perché l’Italia è fuori dal Mondiale, perché ad aprile abbiamo assistito al terzo lutto nazionale di fila, perché l’altra notte Guardiola ha dormito agitato e ieri mattina ha rifiutato l’offerta della panchina azzurra. E perché il nuovo ct è stato un promesso sposo con fin troppi nomi. In fondo mancava solo il funerale. Per fortuna era quello sbagliato: Gigio si è sposato e sta benissimo. E persino la Nazionale è finalmente andata a nozze col ct. Sperando che in futuro non sia un funerale.