Addio al Terry Venables, ex ct dell'Inghilterra

Calcio inglese in lutto per la scomparsa di Terry Venables (80 anni), ex ct della Nazionale inglese di calcio. "Siamo totalmente devastati dalla perdita di un meraviglioso marito e padre che è morto serenamente ieri dopo una lunga malattia" , si legge in un comunicato della sua famiglia. "Chiediamo che venga garantita la privacy in questo momento incredibilmente triste per permetterci di piangere la perdita di quest'uomo adorabile che siamo stati così fortunati ad avere nella nostra vita".

Originario di Dagenham, sobborgo nella zona est di Londra, fu un centrocampista dotato di buona tecnica e notevole intelligenza tattica. Con Chelsea e Tottenham vinse la FA Cup e la League Cup, mentre al QPR diede una mano importante per la promozione in First Division. Da allenatore si mise in luce ottenendo due promozioni con il Crystal Palace, una in First Division con il QPR, e vincendo il campionato spagnolo con il Barcelona. Questi risultati molto apprezzabili indussero la federazione ad affidargli la guida della Nazionale dopo la mancata qualificazione ai mondiali dell 1994.

Europei del 1996 da protagonista

Dopo 30 anni dal Mondiale del 1966 l'Inghilterra tornò a ospitare una grande competizione internazionale. Esordio titubante con la Svizzera, poi due strepitose vittorie con Scozia (2-0) e Olanda (4-1). Venables schierava un 3-5-2 che esaltava le grandi qualità del centrocampo (Gascoigne e Southgate sopra a tutti, senza dimenticare McManaman, Anderton e Ince), in grado di rifornire tantissimi palloni al reparto offensivo. Difesa affidata ai rocciosi Adams, Pearce e Neville, in porta Seaman e davanti Shearer e Sheringham. Eliminata la Spagna ai quarti di finale, la favola si interruppe in semifinale con la Germania, che vinse ai calci di rigore. Ma fu una sconfitta a testa alta, con tutti gli appassionati letteralmente entusiasti per il calcio fatto vedere dalla squadra.

Il campionato col Barcellona

Un paio di anni prima degli Europei Venables aveva vinto il campionato spagnolo con il Barcellona (1984-85). Conquistò anche la Coppa di Spagna, l’anno dopo, perdendo la finale di Coppa dei Campioni contro la Steaua Bucarest (nella finalissima il portiere della Steaua, Duckadam, parò ben quattro calci di rigore). Poi il rientro in patria, al Tottenham (vinse la Fa Cup nel 1991) fino a quando, nel 1994, non fu scelto come ct dei Tre Leoni dopo l’era Graham Taylor.

Il dolore di chi lo ha amato

Il Tottenham osserverà un minuto di applausi e i giocatori indosseranno la fascia nera al braccio per la partita di domenica in casa contro l'Aston Villa. "Siamo estremamente rattristati nell'apprendere della scomparsa di Terry Venables, il nostro ex giocatore, allenatore e amministratore delegato, scomparso sabato" , si legge in un comunicato del club.