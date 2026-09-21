Alvini show e Mourinho furioso

Il Como perde 2-0 col Frosinone di Max Alvini da Fucecchio. Prima di allenare lavorava vendendo suole. E a Cesc Fabregas questa volta ha fatto le scarpe.

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Carlo Pellegatti su Radio 24 dopo il pranzo tra Milan e Benfica pre match di Europa League: «Mi auguro che il Dio dell’Etere mi faccia uscire Rui Costa perché faccio la diretta». Esce Rui Costa, Pellegatti esclama: «Speriamo che mi regga la batteria». Rui Costa comincia a parlare, 30 secondi dopo la batteria saluta.

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Su Dazn dopo lo studio parte uno spazio News. Informano che nel Regno Unito il Fish and chips costa il 60% più di 5 anni fa e indicano le migliori zone di pesca dei merluzzi.

E c’è anche chi osa criticarli!

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Turchi tutti pazzi di Vincenzo Italiano, quando vince il Besiktas allo stadio pompano a palla «l’italiano» di Toto Cutugno.

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Tre gol presi dalla Roma subito dopo la ripresa: negli spogliatoi fanno l’intervallo o la ricreazione?

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Nell’Arzignano hanno fatto gol Nanni e Moretti.

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Mourinho perde il derby con l’Atletico e davanti alle tv attacca gli arbitri mostrando una foto con due falli non sanzionati. Fa pure la regia.

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Il Cosenza in un comunicato ha parlato di una non propizia «congettura economica».

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Deejay, Fabio Caressa sull’attaccante della Juve: «lo lo chiamo Voldemort, può essere utile, ma di testa non l’ha mai presa». Ed è alto due metri.

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L’allenatore del Venezia Stroppa dopo cinque sconfitta: «Se fossi il presidente non manderei via l’allenatore. Vince il premio «Grazie al calcio!».

@duppli