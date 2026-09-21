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Sport e bagatelle

Alvini show e Mourinho furioso

Mourinho perde il derby con l’Atletico e davanti alle tv attacca gli arbitri mostrando una foto con due falli non sanzionati

Roberto Dupplicato
epa13252369 Real Madrid's head coach Jose Mourinho (L) argues with referee Miguel Angel Ortiz Arias during the Spanish LaLiga soccer match Atletico Madrid against Real Madrid, in Madrid, Spain, 20 September 2026. EPA/Ballesteros
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Il Como perde 2-0 col Frosinone di Max Alvini da Fucecchio. Prima di allenare lavorava vendendo suole. E a Cesc Fabregas questa volta ha fatto le scarpe.

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Carlo Pellegatti su Radio 24 dopo il pranzo tra Milan e Benfica pre match di Europa League: «Mi auguro che il Dio dell’Etere mi faccia uscire Rui Costa perché faccio la diretta». Esce Rui Costa, Pellegatti esclama: «Speriamo che mi regga la batteria». Rui Costa comincia a parlare, 30 secondi dopo la batteria saluta.

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Su Dazn dopo lo studio parte uno spazio News. Informano che nel Regno Unito il Fish and chips costa il 60% più di 5 anni fa e indicano le migliori zone di pesca dei merluzzi.

E c’è anche chi osa criticarli!

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Turchi tutti pazzi di Vincenzo Italiano, quando vince il Besiktas allo stadio pompano a palla «l’italiano» di Toto Cutugno.

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Tre gol presi dalla Roma subito dopo la ripresa: negli spogliatoi fanno l’intervallo o la ricreazione?

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Nell’Arzignano hanno fatto gol Nanni e Moretti.

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Mourinho perde il derby con l’Atletico e davanti alle tv attacca gli arbitri mostrando una foto con due falli non sanzionati. Fa pure la regia.

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Il Cosenza in un comunicato ha parlato di una non propizia «congettura economica».

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Deejay, Fabio Caressa sull’attaccante della Juve: «lo lo chiamo Voldemort, può essere utile, ma di testa non l’ha mai presa». Ed è alto due metri.

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L’allenatore del Venezia Stroppa dopo cinque sconfitta: «Se fossi il presidente non manderei via l’allenatore. Vince il premio «Grazie al calcio!».

@duppli

Frosinone CalcioJosé Mourinho

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