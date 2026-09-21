Pulisic, stop al digiuno. Poi il Diavolo cala il tris

Dopo 266 giorni Christian Pulisic interrompe il digiuno da gol e torna a segnare, trascinando il Milan al successo sul Lecce (sua vittima preferita con 6 reti in 7 gare). Bastano quattordici minuti a Capitan America per bucare la difesa salentina: lancio dalle retrovie di Pavlovic a pescare il numero 11, che con uno stop a seguire meraviglioso si mette la palla sul sinistro e supera Falcone. Da a quel momento monologo rossonero fino al raddoppio di Rabiot al minuto 61 al termine di una triangolazione da PlayStation prima con lo stesso Pulisic e poi con Ramos. Al 73’ il Diavolo cala il tris con l’incursione vincente di Moreira, che sfrutta nel migliore dei modi l’imbucata di Rabiot e infila Falcone con un destro sotto le gambe.