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Calcio

Pulisic, stop al digiuno. Poi il Diavolo cala il tris

Bastano quattordici minuti a Capitan America per bucare la difesa salentina

Nicolò Schira
AC Milan's Christian Pulisic during the Serie A soccer match between Ac Milan and Lecce at San Siro Stadium in Milan , Italy - September 20 , 2026. Sport - Soccer (Photo by Spada/LaPresse)
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Dopo 266 giorni Christian Pulisic interrompe il digiuno da gol e torna a segnare, trascinando il Milan al successo sul Lecce (sua vittima preferita con 6 reti in 7 gare). Bastano quattordici minuti a Capitan America per bucare la difesa salentina: lancio dalle retrovie di Pavlovic a pescare il numero 11, che con uno stop a seguire meraviglioso si mette la palla sul sinistro e supera Falcone. Da a quel momento monologo rossonero fino al raddoppio di Rabiot al minuto 61 al termine di una triangolazione da PlayStation prima con lo stesso Pulisic e poi con Ramos. Al 73’ il Diavolo cala il tris con l’incursione vincente di Moreira, che sfrutta nel migliore dei modi l’imbucata di Rabiot e infila Falcone con un destro sotto le gambe.

MilanUs LecceChristian Pulisic

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