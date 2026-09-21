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Calcio

Novità Lazio e turbamenti dei No-Lot

Clamoroso non al Cibali ma al Benito Stirpe di Frosinone, il Como è andato a sbattere e perdere contro una squadra vigorosa e agile gestita da Alvini

Tony Damascelli
Liberiamoci di chi vuol liberarsi di Lotitoil commento 2
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Dietro l’inedita triade di testa (la novità Lazio di Gattuso, mai così in alto dopo cinque giornate, sta provocando turbamenti vari tra i No Lot), spunta un’altra sorpresa, il Cagliari, recupera ossigeno il Milan contro il fragile Lecce, la Juventus, dopo la farsa con il Sassuolo, ritrova la vittoria, giocare contro l’Atalanta non è più come andare dal dentista ma dal pediatra.

A Torino cori vigliacchi e posture di disprezzo alla memoria di Mazzola, i curvaioli bianconeri vestono sudicio, la rivalità con gli ultras interisti non può sporcare il silenzio, a San Siro il ricordo degli tifosi rossoneri è stato rispettoso, servono castighi della società juventina per la ciurma dell’Allianz, il Toro sabato non aveva la banda nera al braccio invece indossata da Roma e Inter, il club di Cairo non ha trovato nelle mercerie di Bologna la fascia di cotone.

Clamoroso non al Cibali ma al Benito Stirpe di Frosinone, il Como è andato a sbattere e perdere contro una squadra vigorosa e agile gestita da Alvini che non gode di propaganda ma ha gli stessi punti dell’illustre Fabregas. Si può scrivere di un caso De Rossi o no? Il Genoa scivola al penultimo posto ma nessuno osa discutere l’ex campione del mondo. Allegri se l’è cavata con un pari a Firenze, le solite, vuote parole nel dopo partita non aiutano nessuno, la pausa servirà a lui e a De Laurentiis, come ai padroni del Tottenham che è ultimo in Premier, W il Football. Da oggi tutti all’inseguimento delle pietra azzurra di Indiana Mancini.

Ultima nota: il Var è un’idea antica, propongo la messa in vendita del dispositivo su qualche annuncio economico. No perdi tempo, anche perché non verrebbe recuperato.

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