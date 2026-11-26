È stato l’acquisto più oneroso nella storia del calcio tedesco. Jamal Musiala, trequartista 23enne del Bayern Monaco nato a Stoccarda, è al centro di un caso in uno dei club più vincenti al mondo a causa del suo scarso rendimento dovuto a serie problematiche fisiche come gli attacchi epilettici e gli svenimenti che sono capitati più volte. Se, a questi, si unisce il suo contratto faraonico, le “fazioni” nascono come funghi ognuna portando a carico le proprie ragioni.

Chi si schiera “contro” Musiala

25 milioni lordi a stagione (100 milioni fino alla naturale scadenza nel 2030) non possono giustificare una tale e continua assenza dal campo. A pensarlo e dichiararlo senza mezzi termini sono i “mostri sacri” della società come Rummenigge che fa parte del consiglio direttivo della società bavarese. “Con tutto il rispetto, quel tipo di contratto non è più giustificabile”. Parole non tenere nemmeno dall’amministratore delegato del Bayern, Jan-Christian Dreesen: “Se nel percorso di recupero dovesse diventare un giocatore diverso, dovremo parlarne”.

Nelle settimane passate, il presidente onorario Uli Hoeness è stato molto duro circa la situazione di Musiala. “Nel caso di Jamal ci troviamo di fronte a un dilemma - ha spiegato -. Il ragazzo è affetto da una malattia che non è facilmente curabile, ma che può essere tenuta sotto un certo controllo grazie ai farmaci. Tuttavia, resta da vedere se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo... Per ora continua a percepire il suo compenso. Ma provate a immaginare se il Bayern mettesse in discussione il suo contratto, sostenendo che il rendimento che è in grado di offrire oggi non corrisponde più a quanto pattuito nel contratto”.

La difesa di Kimmel e dei tifosi

Di certo, a prendere le difese di Musiala che è incolpevole sulla sua patologia c’è il capitano del Bayern Monaco, Joshua Kimmich, il quale ha dichiarato che il trattamento riservato a Musiala è “assolutamente inaccettabile, che non rispecchia lo spirito del Bayern”, pur sottolineando che il club viene prima di tutti. “Quello che non capisco è il modo in cui questa cosa viene comunicata pubblicamente”, ha detto Kimmich dopo la sconfitta per 2-1 del Bayern contro il Lille in Champions League. “Non deve mai succedere che il peso ricada su un giocatore. Il club è ovviamente la priorità assoluta ed è più importante di un giocatore, ma non è più importante di una persona. Questo è assolutamente inaccettabile e non è da Bayern”.

Lo stesso Kimmich ha inoltre ipotizzato che la serie di infortuni subìti da Musiala negli ultimi due anni, tra cui una grave frattura alla gamba ai Mondiali per club dello scorso anno, possa aver avuto un impatto maggiore sul suo gioco rispetto alla condizione neurologica.

“Non è che abbia problemi perché è poco professionale”, ha detto Kimmich. “È lì ogni giorno cercando di dare il massimo”.

Dalla parte di Musiala anche i tifosi bavaresi che non sono d’accordo sul trattamento riservato fino a questo momento dalla società. Dunque, una situazione certamente di non facile gestione che avrà inevitabili nuovi sviluppi anche nel prossimo futuro.

Come sta il calciatore

La salute è la cosa più importante, e non è un modo di dire. Musiala stesso, sui social, nei mesi scorsi ha parlato apertamente con i tifosi e i suoi followers spiegando di avere “una patologia neurologica” che purtroppo gli ha già causato un paio di crisi epilettiche. Come dimenticare il lungo infortunio dopo uno scontro di gioco con Gigio Donnarumma che causò al calciatore tedesco frattura del perone e lussazione alla caviglia. Un percorso di recupero molto lungo che, sul campo, non sta dando i risultati sperati.

L’incidente d’auto del 2023

Da qui, le indagini anche su un incidente d’auto avvenuto due mesi dopo la firma del contratto di Musiala con il Bayern Monaco. Un impatto terribile, a oltre 190 km/h in autostrada, dal quale il calciatore se l’è cavata molto bene e con qualche graffio. Pochi giorni dopo, come spiegato dal settimanale tedesco Stern, la visita medica e tanti interrogativi: come mai quell’incidente? Sarebbe stato provocato dalla problematica già esistente del calciatore o sarebbe sopraggiunta soltanto in un secondo momento? Domande, probabilmente, che non avranno mai una risposta certa.