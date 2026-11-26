La vita a volte è strana. C’è un momento in cui anche il portiere più istintivo, quello capace di intuire la traiettoria impossibile e allungarsi dove gli altri non arrivano, si ritrova davanti a un pallone che non può parare. Per Stefano Tacconi quel momento ha una data precisa: 23 aprile 2022. Una giornata che avrebbe dovuto essere come tante, con un appuntamento ad Asti per un evento benefico, e che invece divise la sua vita in due tempi. Prima il calcio, le vittorie, il carattere irriverente, i capelli lunghi e la fama. Dopo, la paura, il silenzio, il coma, il buio e la fatica di ricominciare dai gesti più elementari.

L’angelo dai capelli biondi

Tacconi aveva costruito la propria leggenda con i guantoni e con una personalità che non passava inosservata. Nato a Perugia il 13 maggio 1957, cresciuto tra le categorie minori e arrivato in Serie A con l’Avellino, nel 1983 approdò alla Juventus. Doveva raccogliere un’eredità enorme, quella di Dino Zoff, e non era un compito semplice. Ma Stefano non era tipo da farsi intimidire. Aveva una fisicità imponente, riflessi, coraggio nelle uscite e soprattutto una sicurezza che spesso sconfinava nella guasconeria. Un portiere capace di fare la differenza e, qualche volta, di discutere con tutti: avversari, allenatori, dirigenti.

Il suo carattere, del resto, era parte integrante del personaggio. Boniperti lo multò una volta per una battuta su Silvio Berlusconi, arrivato a Milanello in elicottero. A un giornalista che gli chiedeva cosa ne pensasse, Tacconi rispose che, secondo lui, Berlusconi stava facendo le prove per sapere come scappare a fine stagione. Il presidente bianconero gli inflisse una multa di dieci milioni di lire. Ma, come raccontò lo stesso Stefano, metà della sanzione fu pagata dall’Avvocato Agnelli. Una vicenda che restituisce il ritratto di un uomo incapace di tenere a freno la lingua, anche quando rischiava di pagarne il prezzo.

A Torino rimase nove stagioni, dal 1983 al 1992. Inconfondibile con la sua maglia grigia, i capelli lunghi, il baffo e i guantoni da portiere para tutto, diventò uno dei protagonisti della Juventus al pari di Platini, Scirea, Tardelli e Boniek, in una squadra che seppe attraversare il calcio italiano ed europeo con ambizione e talento. Con quella maglia Tacconi ha collezionato 377 presenze in bianconero conquistando due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, la Coppa dei Campioni, la Coppa Intercontinentale e la Coppa Uefa. È stato l’unico portiere ad aver vinto tutte le principali competizioni europee per club esistenti nella sua epoca.

Il miracolo di Tokyo

La notte di Tokyo del dicembre 1985 resta una delle fotografie più nitide della sua carriera. La Juventus affrontò l’Argentinos Juniors nella finale Intercontinentale: dopo una partita intensa, la sfida si decise ai rigori. Tacconi ne parò due e consegnò ai bianconeri un trofeo che valeva il titolo di campioni del mondo. Era il suo territorio: la pressione, l’attesa, il momento in cui un’intera squadra si affidava a un uomo solo. Forse quello che davvero gli mancò nella sua straordinaria carriera fu un passaggio più incisivo in nazionale. Dopo Zoff, infatti, si susseguirono portieri di prima fascia: Galli e Tancredi a Messico 1986, Zenga e Pagliuca a Italia 1990. Ma era un’altra nazionale, un’altra serie A.

Eppure, la sua carriera non è stata soltanto gloria. C’erano anche il carattere, il gusto per la battuta, la vita vissuta senza troppi freni. Dopo la Juventus arrivò il Genoa. Due stagioni da protagonista, poi il ritiro nel 1994 a 37 anni. Il calcio è rimasto una parte importante della sua identità, ma Tacconi ha cercato altre strade, tra attività imprenditoriali e famiglia. Con Laura Speranza e i figli Andrea, Virginia, Vittoria e Alberto costruì una quotidianità lontana dagli stadi. Fino a quel giorno di aprile.

Stefano Tacconi e il figlio Andrea (Screenshot social)

Il dramma

Ad Asti, accanto a lui, c’era Andrea. Il figlio si accorse del malore e intervenne nei primi momenti, quando ogni minuto poteva fare la differenza. Tacconi fu trasportato d’urgenza ad Alessandria: la diagnosi era gravissima, un’emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma. Seguirono l’intervento, la terapia intensiva e un periodo di coma. Per la famiglia cominciò un’attesa sospesa, fatta di bollettini medici e speranze trattenute.

Il risveglio non fu un ritorno immediato alla normalità. Tacconi dovette affrontare un percorso lungo e durissimo: imparare di nuovo a parlare, muoversi, riconoscere i propri limiti. Nel luglio 2022 iniziò la riabilitazione al centro Borsalino di Alessandria. La famiglia gli è rimasta accanto, mentre medici, fisioterapisti e operatori diventavano nuovi compagni di squadra. “Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante”, ha raccontato in quei primi mesi. La coppa, stavolta, era tornare a casa.

L’amicizia con Schillaci e Vialli

In quei giorni difficili, però, Tacconi non fu circondato soltanto dai familiari e dai medici. Anche gli amici del calcio cercarono di fargli arrivare la propria voce. Tra loro c’era Totò Schillaci, compagno di squadra alla Juventus e in Nazionale, con cui aveva costruito un legame profondo. Mentre Stefano era in coma, Schillaci chiamava suo figlio Andrea e gli mandava messaggi vocali. Tacconi recentemente ha raccontato di conservarli e di riascoltarli ancora, per sentire vicino l’amico scomparso. Anche Gianluca Vialli gli fece arrivare un messaggio di incoraggiamento, nonostante stesse affrontando la propria malattia. Voci che, in quel momento, attraversavano il silenzio e ricordavano a Tacconi che fuori dalla stanza c’era una squadra pronta a sostenerlo.

Nel marzo 2023 lasciò l’ospedale di Alessandria per proseguire la riabilitazione in una struttura più vicina ai suoi affetti. Il miglioramento motorio, respiratorio e cognitivo era stato significativo, ma la strada non era finita. Nel 2024 arrivò un’altra complicazione, un’ischemia arteriosa che richiese un nuovo intervento e un ulteriore periodo di cure. La ripresa si trasformò in una maratona, non in uno sprint.

Tacconi non ha mai nascosto la fatica né la paura. Nel 2024 ha raccontato di essere stato costretto a imparare nuovamente molte cose, come un bambino. Nel dicembre 2025 ha spiegato di stare meglio, ma di continuare con la fisioterapia e di muoversi con l’aiuto di una stampella. Nel settembre 2026, dopo un controllo programmato ad Alessandria, le sue condizioni cliniche e neurologiche sono state giudicate soddisfacenti e il percorso riabilitativo ha ripreso il suo corso. Non un miracolo improvviso, ma un lavoro quotidiano, con progressi e battute d’arresto.

L’arte di parare

Nel suo libro, L’arte di parare, Tacconi racconta i due tempi della propria esistenza. Non soltanto i trofei e gli spogliatoi, ma anche la malattia, le difficoltà economiche, la paura di non farcela e il sostegno ricevuto. Parla dello stile di vita e degli eccessi di una stagione in cui non si fermava mai. E riconosce quanto l’affetto della famiglia e dei tifosi sia diventato una medicina.

Il suo modo di affrontare tutto resta quello di sempre: diretto, ironico, senza costruirsi un monumento. A settembre, durante una presentazione, ha detto che la malattia non aveva ancora capito chi fosse. È una frase che somiglia al Tacconi di un tempo, quello che sfidava gli attaccanti e non arretrava di un centimetro. Ma oggi il campo è un altro. La partita non si gioca più tra i pali, bensì nei corridoi della riabilitazione, nelle visite, negli esercizi e nella voglia di continuare a vivere.

Dopo aver parato i tiri di Maradona e aver alzato la Coppa dei Campioni, Stefano Tacconi ha scoperto che la vittoria più difficile non ha un tabellone, un fischio finale o una medaglia. Ha il volto di chi gli è rimasto accanto. E si misura, ogni giorno, in un passo in più.