La Roma convince anche in Champions e pareggia 2-2 al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain. Buona prova dei giallorossi al cospetto dei due volti campioni d’Europa, fino a quel momento a punteggio pieno. La Roma trova il vantaggio al 5’ con un gol di Hermoso. Il Psg reagisce e trova il pari con un colpo di testa di Zabarnyi. Nella ripresa la squadra di Luis Enrique passa in vantaggio con un calcio di rigore di Dembélé. Sempre dagli undici metri arriva il pareggio, siglato da Malen, partito a sorpresa dalla panchina. Un punto che dà morale alla Roma. Con cinque punti dopo cinque giornate di League Phase, nelle prossime tre partite servirà un filotto di vittorie per tentare l’accesso ai playoff. Ora testa al campionato, con l’impegno all’Olimpico contro il Monza.

La partita

A sorpresa Gasp lascia in panchina Malen e lancia Castro. Luis Enrique invece, privo di Kvaratskhelia e Doué. schiera Ferran Torres come riferimento in attacco. Al 5’ la Roma passa in vantaggio. Soulé entra in area da sinistra e serve Hermoso, che calcia di prima intenzione e mette in rete. Il Psg reagisce con un tiro di Nuno Mendes, para Svilar. Si gioca ad alti ritmi con la squadra di Luis Enrique a fare la partita e la Roma che agisce in contropiede. Al 32’ il Psg trova il pari su calcio d’angolo; Zabarny stacca indisturbato al centro dell’area e trafigge Svilar. Trovato il pari, i parigini spingono ancora alla ricerca del vantaggio. Una grande occasione capita ai giallorossi al 40’ con un colpo di testa di Ndicka che finisce fuori di poco. Il primo tempo termina sul risultato di 1-1.

Nella ripresa si vede subito la Roma. Al 51’ ci prova da fuori Pisilli, che trova la grande risposta di Safonov. Ci sono i primi cambi per il Psg. Entrano Dembélé per Ferran Torres e Zaire-Emery per Joao Neves. Al 62’ Hakimi entra in area e viene steso da Wesley. L’arbitro Nyberg assegna rigore. Sul dischetto si presenta il neo entrato Dembélé, che spiazza Svilar, siglando così il 2-1. Gasp prova a scuotere i suoi e manda in campo Dybala e Malen, fuori Castro e Molina. Al 74’ situazione sospetta in area del Psg, il tiro di Soulé viene fermato con le mani da Vitinha, ma il direttore di gara fa proseguire. Interviene però il Var, Nyberg cambia idea e assegna rigore. Si incarica della battuta Malen, che trasforma. Il Psg non ci sta e si riversa all’attacco. L’ultimo brivido arriva al 93’ col tiro di Hakimi, che sfiora il palo

Il tabellino

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes;Joao Neves (80’ Lucas Hernandez), Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche (79’ Ndjantou), Ferran Torres, Mayulu (69’ Godts). Allenatore: Luis Enrique

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (69’ Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné (64’ Cristante), Molina (67’ Malen); Pisilli, Soulé; Castro (63’ Dybala). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Hermoso (R) 5’, Zabarnyi (P) 31’, Dembélé (P) 62’, Malen (R) (rigore) 77’

Ammoniti: Mancini (R), Wesley (R)

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)