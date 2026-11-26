Sembrava immusonito in panchina, arrabbiato per la seconda panchina consecutiva. Sembrava, chissà. Forse lo era. Però quando Chivu gli ha detto che toccava a lui, al posto dell’esausto Thuram, a Lautaro sono bastati 5 minuti per tornare a segnare. Cross di Dimarco, finta di Pio, destro del Toro. È il 2-0 che mette la ceralacca alla terza vittoria consecutiva in Champions League. Il G8 resta difficile, ma è un po’ meno lontano. Appuntamento fra 2 settimane, contro un’altra tedesca, il Dortmund, ma in Germania.

Non sarà semplice, ma non è stato semplice nemmeno con lo Stoccarda, non inganni il risultato, tanto meno il clean sheet.

Paura all’inizio, con i primi minuti che ricordano gli ultimi di Bergamo. Molto aggressivi, i tedeschi impediscono il palleggio all’Inter e sono pericolosi almeno 3 volte in un quarto d’ora dominato. L’unica differenza, non da poco, è che lo Stoccarda non segna. Poi però l’Inter si presenta due volte davanti al giovane portiere Seimen: Spence gli scarabocchia addosso, Thuram direttamente fuori. Due colpe gravi. Bravo invece, ma sfortunato, Barella, che con un’acrobazia colpisce il palo con l’esterno destro. Così, il gol arriva solo all’inizio del st, quando Vagnoman ferma con la mano in area di rigore il cross di Dimarco, che non ha ancora segnato, ma che cresce da una partita all’altra. Trasforma Sucic, come già a Bergamo, vice Calhanoglu anche dal dischetto. Da lì in poi, lo Stoccarda prova a rialzare la voce, fino al gol di Lautaro che ha chiuso la partita. Chivu in partenza ha preferito ancora Carlos Augusto, bravo anche stavolta, a Dimarco, salvo fare l’ennesimo ribaltone in difesa quando, alla fine del pt, Bastoni ha chiesto il cambio, massaggiandosi la coscia sinistra. Poiché Bastoni è rimasto seduto in panchina, in una notte fredda e piovosa, non è detto che sia una cosa grave. Di certo se lo augura Chivu, che adesso ha da affrontare il Genoa per due volte di fila, fra campionato e Coppa Italia. Thuram ha le batterie scariche, ha giocato molto e saltare la Nazionale evidentemente non è bastato a ricaricarle. Pio è rimasto a secco, ma Lautaro è una consolazione importante.

Punto prezioso per la Roma in casa Psg (2-2). Giallorossi avanti con Hermoso dopo 5 minuti, la squadra dell’ex Luis Enrique ribalta la sfida con Zabarnyi e il rigore di Dembélé, poi il solito Malen, entrato da pochi minuti, che è decisivo con la trasformazione del penalty.