Bologna-Lecce, per i felsinei il sogno Champions continua

Il Bologna non sbaglia. La squadra di Thiago Motta supera con facilità il Lecce in casa con un rotondo 4-0. Una vittoria, questa, importante in ottica Champions League. I felsinei, infatti, in attesa delle altre partite di questo turno di campionato agguantano l’Atalanta al quarto posto. Il Lecce, invece, deve guardarsi con attenzione alle spalle. I pugliesi conservano solo 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione (in attesa della sfida dell’Udinese contro la Juventus).

Parte fortissimo il Bologna che al 5’ va già in vantaggio con il difensore Beukema. Il vantaggio immediato esalta la squadra di Thiago Motta che non solo controlla bene il gioco ma crea anche altre azioni pericolose. Il Lecce si fa vedere in due occasioni a cavallo tra il 19’ e il 20’ minuto. Ma è il Bologna che va ancora in gol con una bella giocata di Orsolini. Lecce poco consistente in avanti. Anche il secondo tempo si apre subito con un gol dei felsinei. Poi poche le emozioni con un Bologna che tiene il ritmo della gara basso. Poker rossoblu sul finire della gara.

Primo tempo

Partita subito scoppiettante. Primo brivido al 4’: dal limite dell'area Saelemaekers lascia partire un potente destro: Falcone devia in angolo. Un minuto dopo Bologna in vantaggio: corner battuto da Orsolini, Zirkzee colpisce al volo ma il numero 1 leccese respinge. La palla arriva dalle parti di Beukema che ribadisce in rete.

Al 12’ ci prova Zirkzee dal limite dell'area: conclusione di poco fuori. Al 19’ si fa vedere il Lecce. Colpo di testa di Kaba: Skorupski bravo a deviare la palla che si stava infilando sotto alla traversa. Un minuto dopo conclusione rasoterra di Krstovic: l’estremo difensore felsineo respinge con la mano destra. Al 27’ il Bologna raddoppia. Orsolini salta un difensore avversario riuscendo, poi, a crearsi spazio in area di rigore e con un preciso tiro nell’angolo basso di destra infila la palla in rete. Bologna vicino al tris con Calafiori al 45'. Il difensore con una pregevole girata dal limite dell’area, manda la palla vicino al palo alla sinistra di Falcone.

Secondo tempo

Come avvenuto nel primo tempo, anche nel secondo il Bologna va subito in gol. Orsolini raccoglie un passaggio filtrante e scarica verso la porta un preciso tiro di sinistro. Poi poche le emozioni anche perché il Bologna gioca con calma e si difende con ordine. I felsinei calano il poker con il neo entrato Odgaard che sfrutta al meglio un errore dei giallorossi. Il centrocampista recupera palla, corre per 40 metri e di sinistro batte Falcone.

Il tabellino

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch (61’ De Silvestri), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler (67’ El Azzouzi); Orsolini (61’Ndoye), Ferguson (78’ Moro), Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee (61’ Odgaard). Allentatore: Thiago Motta

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo (46’ Dorgu); Kaba (46’ Blin), Ramadani, Oudin (77’ Rafia); Almqvist, Krstovic (51’ Piccoli), Banda (38’ Sansone). Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)

Marcatori: 5’ Beukema (Bol), 27’ Orsolini (Bol), 49’ Orsolini (Bol), 82’ Odgaard (Bol)

Ammoniti: Calafiori (Bol), Almqvist (Lec), Oudin (Lec)