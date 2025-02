Il calcio che ci piace: quel bel gesto in onore di 4 ragazzi scomparsi

Ascolta ora 00:00 00:00



C'è il tifo brutto: quello degli ultrà violenti e dei cori razzisti; ma c’è anche un tifo bello: fatto di solidarietà e amicizia tra curve che, accomunate dal dolore, diventano una sola famiglia. Com’è accaduto tra Foggia e Potenza, società dal passato glorioso che ora militano in serie C. Avversari sul terreno di gioco ma sulle gradinate due metà dello stesso cuore che battono all’unisono; schegge di umanità che trafiggono l’anima, onorando il meglio del calcio e, soprattutto, quattro ragazzi che l’amore per la loro squadra del cuore l’hanno pagato con la vita. Colpa di un maledetto incidente stradale: lo schianto in macchina, la corsa in ospedale, il tentativo disperato di salvarli. Poi quegli occhi chiusi. Per sempre. Ricordi terribili che hanno suggellato il legame tra foggiani e potentini che domenica scorsa si sono ritrovati in un simbolico abbraccio prima della partita allo stadio Zaccheria, il luogo ideale per ricordare le vittime del dramma che si consumò il 13 ottobre 2024 al termine della gara di andata, quando i giovani erano in auto lungo la strada che da Potenza li riportava in Puglia.

L’altroieri a inizio match l’omaggio commosso dedicato a Samuele Bruno, Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile (di 13, 13, 17 e 21 anni) è stato da brividi, suggellando con le lacrime un gemellaggio che ha dimostrato come nel calcio - almeno qualche volta - possamo trionfare sentimenti nobili. Mentre infatti sulle tribune dello Zaccheria appariva lo striscione «Al nostro fianco a condividere il nostro pianto. Grazie Potenza», a bordo campo il capitano della squadra lucana deponeva a bordo campo un mazzo di fiori dedicato alle vittime. Dopo l’applauso è iniziata la partita: bellissima.

Piena di gol e colpi di scena. Il risultato finale? Non importa. Una giornata di sport entusiasmante sul piano umano e sportivo. Il calcio che vorremmo sempre vedere. E che sarebbe piaciuto pure a Samuele, Samuel, Michele e Gaetano.