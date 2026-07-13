Per la Partita del cuore scendono in campo cantanti e politici

Artisti e politici questa sera insieme in campo per la storica Partita del Cuore, giunta alla 35esima edizione, che si gioca a L’Aquila allo Stadio Gran Sasso d’Italia. È trasmessa in diretta su Rai Uno con la conduzione di Eleonora Daniele. La telecronaca, realizzata con il supporto della redazione sportiva del Tg1, è affidata a Marco Franzelli, affiancato da Gabriele Corsi e Andrea Perroni, mentre a bordo campo c’è Alessandra Tripoli. Un’ampia parte dei fondi raccolti grazie all'iniziativa benefica sarà devoluta alla tragedia del sisma del Venezuela. Il 40 per cento dell'incasso andrà alla Croce Rossa Italiana per gli interventi legati all'emergenza in Venezuela, così come le donazioni effettuate attraverso il numero solidale 45595 saranno interamente destinate agli aiuti alla popolazione venezuelana, attraverso Croce Rossa Italiana, Unhcr e Unicef, mentre il restante 60 per cento sarà affidato alla Fondazione Ausilia, che lo utilizzerà per sostenere progetti rivolti ai giovani del territorio aquilano.

“C'è un grande legame oggi fra la città dell'Aquila e il Venezuela, lo stesso legame che ha legato le due società civili, che lega i soccorsi, che lega la generosità, quella di mettere da parte tutto e aiutare chi ha bisogno”, ha dichiarato il presidente della Croce Rossa italiana, Rosario Valastro. “Noi sosteniamo il popolo venezuelano colpito da un terribile terremoto. Lo facciamo dall'Aquila, Città della Cultura 2026, che ha vissuto e vive ancora delle ferite profonde”, ha detto Sal Da Vinci.

Il capitano della formazione dei cantanti di quest’anno è Sal Da Vinci e con lui ci sono tra gli altri: Il Tre, Tony Pitony, Rocco Hunt, Eddie Brock, Paolo Vallesi, Sayf, Pierdavide Carone e Nicolò Filippucci. In panchina nel ruolo di mister, invece, è stato chiamato il comico Ubaldo Pantani. La nazionale dei politici ha in panchina Roberto Mancini e in campo, tra gli altri, Matteo Renzi, Gianmarco Mazzi, Luca Ciriani e Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila, che indossa la fascia da capitano. E ancora, timbrano la presenza anche Ignazio La Russa, Francesco Boccia, Alessandro Cattaneo, Giorgio Mulè, Laura Ravetto, Licia Ronzulli, Anna Ascani, Luigi D'Eramo e Alessandro Morelli. Tra i non politici chiamati a dare una mano ci sono Salvo Sottile, Hoara Borselli, Massimo Giletti, Tommaso Cerno, Luca Sommi, Claudio Cerasa, Pietro Senaldi e Alessio Viola.

A margine della Partita del Cuore, il presidente del Senato è stato interrogato sulla legge elettorale: “Si comincia l'iter parlamentare per approvare o non approvare il progetto di legge elettorale arrivato alla Camera. A me sembra una cosa importante, almeno personalmente. Penso che tutti potrebbero preferire che vinca l'uno o l'altro piuttosto che un pareggio. E se ho capito bene questa legge assegna il premio di maggioranza a chi ha un voto in più dell'altro”. Quindi, ha aggiunto, “con i sondaggi attuali che lasciano incertezza su chi può vincere credo che dovrebbe piacere a tutti che ci sia una vittoria chiara per dare all'Italia continuità e stabilità”

A L'Aquila “siamo tutti insieme, ma io non vedo