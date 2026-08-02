Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 08:06
In evidenzaAggiornato alle ore 08:06
Calcio

Milan, ritorno di fiamma per Brahim Diaz

Il fantasista marocchino potrebbe dopo iniziare a guardarsi intorno. L’Inter lavora per Romero mentre la Juve punta a Zirkzee

Nicolò Schira
Atalanta Real Madrid Brahim Diaz
Atalanta Real Madrid Brahim Diaz
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Possibile ritorno di fiamma per il Diavolo. Il Milan, infatti, è alla ricerca di un fantasista mancino e dopo aver messo gli occhi su Soulè (in uscita dalla Roma) adesso sta studiando la fattibilità di un’operazione dal sapore di deja-vù. Occhio in tal senso al nome di Brahim Diaz, che a Madrid rischia di vivere un’annata da riserva visto che nel suo ruolo ci sono Bellingham, Arda Guler e il nuovo acquisto Bernardo Silva. Tradotto: il fantasista marocchino potrebbe dopo Ferragosto iniziare a guardarsi intorno, valutando la possibilità di lasciare il Real anche se finora ha declinato tutte le avance dagli altri club. Brahim, infatti, desidera continuare a indossare la camiseta blanca, ma al tempo stesso non vuole finire ai margini dell’undici titolare. Motivo per cui i dirigenti rossoneri vigilano, pronti a entrare in azione nelle prossime settimane qualora dovesse aprirsi uno spiraglio. Tempo al tempo.

Intanto il Milan lavora sul fronte uscite: Ricci piace all’Atalanta, Terracciano interessa al Monza, Bondo è conteso da Udinese e Stoccarda; mentre Gimenez può finire in prestito alla Lazio. Da una sponda all’altra del Naviglio, dove l’Inter a fari spenti continua a lavorare per il Cuti Romero. Il centrale argentino, infatti, spinge per lasciare il Tottenham e ha la sua disponibilità sia ai nerazzurri sia all’Atletico Madrid. Adesso la palla passa alla proprietà del club nerazzurro, che deve autorizzare uno sforzo da 45-50 milioni per regalare a Chivu il nazionale argentino.

Da un centrale all’altro: il Como è in chiusura per Chalobah (Chelsea); mentre la Juve punta Lucumì (Bologna).A proposito della Signora: i bianconeri hanno completato gli acquisti di Alajbegovic (dal Leverkusen per 35 milioni) e Kolo Muani (in prestito con obbligo di riscatto a 38 milioni più bonus in caso di qualificazione a una coppa europea); mentre potrebbe a sorpresa restare Douglas Luiz in cabina di regia. Il centrocampista brasiliano, infatti, punta a “riconquistare” la Juve e per questo ha messo in stand-by le proposte provenienti da Premier League e Ligue 1; mentre per completare l’attacco i bianconeri valutano Zirkzee, in uscita dal Manchester United e cercato anche dal Como che pensa pure a Kean (Fiorentina).

calciomercatoMilan

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.