Milan, ritorno di fiamma per Brahim Diaz

Possibile ritorno di fiamma per il Diavolo. Il Milan, infatti, è alla ricerca di un fantasista mancino e dopo aver messo gli occhi su Soulè (in uscita dalla Roma) adesso sta studiando la fattibilità di un’operazione dal sapore di deja-vù. Occhio in tal senso al nome di Brahim Diaz, che a Madrid rischia di vivere un’annata da riserva visto che nel suo ruolo ci sono Bellingham, Arda Guler e il nuovo acquisto Bernardo Silva. Tradotto: il fantasista marocchino potrebbe dopo Ferragosto iniziare a guardarsi intorno, valutando la possibilità di lasciare il Real anche se finora ha declinato tutte le avance dagli altri club. Brahim, infatti, desidera continuare a indossare la camiseta blanca, ma al tempo stesso non vuole finire ai margini dell’undici titolare. Motivo per cui i dirigenti rossoneri vigilano, pronti a entrare in azione nelle prossime settimane qualora dovesse aprirsi uno spiraglio. Tempo al tempo.

Intanto il Milan lavora sul fronte uscite: Ricci piace all’Atalanta, Terracciano interessa al Monza, Bondo è conteso da Udinese e Stoccarda; mentre Gimenez può finire in prestito alla Lazio. Da una sponda all’altra del Naviglio, dove l’Inter a fari spenti continua a lavorare per il Cuti Romero. Il centrale argentino, infatti, spinge per lasciare il Tottenham e ha la sua disponibilità sia ai nerazzurri sia all’Atletico Madrid. Adesso la palla passa alla proprietà del club nerazzurro, che deve autorizzare uno sforzo da 45-50 milioni per regalare a Chivu il nazionale argentino.

Da un centrale all’altro: il Como è in chiusura per Chalobah (Chelsea); mentre la Juve punta Lucumì (Bologna).A proposito della Signora: i bianconeri hanno completato gli acquisti di Alajbegovic (dal Leverkusen per 35 milioni) e Kolo Muani (in prestito con obbligo di riscatto a 38 milioni più bonus in caso di qualificazione a una coppa europea); mentre potrebbe a sorpresa restare Douglas Luiz in cabina di regia. Il centrocampista brasiliano, infatti, punta a “riconquistare” la Juve e per questo ha messo in stand-by le proposte provenienti da Premier League e Ligue 1; mentre per completare l’attacco i bianconeri valutano Zirkzee, in uscita dal Manchester United e cercato anche dal Como che pensa pure a Kean (Fiorentina).