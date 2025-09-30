Champions, l'Atalanta ribalta il Bruges: Pasalic regala la vittoria ai nerazzurri

L'Atalanta vince 2-1 in rimonta il primo impegno casalingo in Champions League contro il Bruges. La squadra di Juric, trova i primi tre punti in Europa dopo la pesante sconfitta al debutto contro il Paris Saint-Germain. La Dea ritrova Ederson, tornato dal primo minuto dopo l'infortunio e Ademola Lookman, di nuovo in campo dopo la lunga querelle di mercato con la società e parso ancora fuori condizione. Dopo una prima mezz'ora di buona intensità, i nerazzurri si ritrovano sotto al 38' grazie ad un gol del greco Tzolis. Nella ripresa però riescono a ribaltare il risultato. Il pareggio arriva al 74' con un rigore realizzato da Lazar Samardzic. La rete del sorpasso porta la firma di Mario Pasalic all'87' con un colpo di testa.

La partita

È l'Atalanta che fa la partita, pressando con grande ferocia. Al 5' la Dea va subito vicino al gol. Bernasconi si coordina poco fuori dall'area di rigore e tira a rete. Il pallone esce fuori di poco. Dopo un primo quarto d'ora di sofferenza, il Bruges prova a uscire fuori col palleggio. Al 16' ci prova Tzolis dalla distanza. La conclusione è fuori misura. I nerazzurri di nuovo pericolosi e costruiscono due occasioni una dopo l'altra. Prima il tiro di Pasalic viene respinto dalla difesa belga, poi fa tutto Ederson: il suo diagonale termina a lato. Al 28' sono Krstovic e Pasalic ad ostacolarsi sugli sviluppi di un angolo. Il colpo di testa del croato finisce lontano dalla porta. Il Bruges quando può, riparte con buona qualità e trova il vantaggio al 38'. De Roon sbaglia un appoggio facile sulla propria trequarti. Recupera palla Forbs che innesca Tresoldi. La palla finisce a Tzolis, che dal limite dell'area fredda Carnesecchi. I bergamaschi accusano il colpo e chiudono la prima frazione sotto di un gol.

Subito un cambio nella ripresa per Juric: fuori Bellanova, dentro Zappacosta. AL 48' Bruges di nuovo pericoloso con Tzolis, stavolta Carnesecchi intercetta la conclusione del greco. Juric prova ad invertire la rotta, inserendo Samardzic e Sulemana per Ederson e Lookman. Ora l'Atalanta prova ad alzare i ritmi, sfruttando la velocità del neo entrato Sulemana, la formazione belga si difende con ordine. Al 73' Musah trova lo spazio giusto e si invola verso l'area, arrivando a tu per tu con Jackers. Il portiere salva tutto poi sul prosieguo dell'azione stende Pasalic. Calcio di rigore. Si incarica della battuta Samardzic che spiazza Jackers e fa 1-1. Subito dopo, brivido in area bergamasca. Musah fa un retropassaggio rischioso. Intercetta Vermant, che aggira anche Carnesecchi ma calcia fuori. La Dea reagisce. Grande accelerazione di Sulemana, che sterza al limite dell'area e lascia partire un destro a giro che finisce di poco a lato. All'87' cross preciso di Samardzic, sul quale Musah interviene sempre di testa e serve Pasalic, abile a mettere il pallone alle spalle di Jackers e regalare il vantaggio ai nerazzurri. La rete arriva nel momento giusto. I belgi non hanno il tempo di organizzare una reazione. Dopo cinque minuti di recupero l'Atalanta può festeggiare un successo sofferto, che vale oro.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2) - Carnesecchi; Kossounou (52' Musah), Djimsiti, Ahanor; Bellanova (46' Zappacosta), De Roon, Ederson (62' Samardzic), Bernasconi; Pasalic; Krstovic (88' Brescianini), Lookman (62' Sulemana). Allenatore: Ivan Juric

BRUGES (4-5-1) - Jackers; Sabbe (88' Meijer), Ordonez (89' Romero), Mechele, Seys; Forbs (75' Vetlesen), Stankovic, Sandra, Vanaken, Tzolis; Tresoldi (64' Vermant). Allenatore: Nicky Hayden

Marcatori: Tzolis (B) 38', Samardzic (A) (rigore) 74', Pasalic (A) 87'

Ammoniti: Musah (A), De Roon (A)

Arbitro: Espen Eskas (Norvegia)