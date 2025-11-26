Champions, una splendida Atalanta cala il tris all'Eintracht Francoforte

L'Atalanta vince 3-0 in trasferta contro l'Eintracht Francoforte, nella quinta giornata di Champions League. Con questa vittoria la squadra di Palladino si porta a 10 punti e si piazza in piena lotta per le prime otto posizioni. Nel primo tempo, terminato, senza reti, la Dea soffre inizialmente la veemenza dei tedeschi. Poi va vicinissima al vantaggio, colpendo due volte il palo nella stessa azione prima con Lookman poi con Scamacca. Nella ripresa la squadra di Palladino sale in cattedra e diventa inarrestabile. Con tre gol in cinque minuti annichilisce la formazione tedesca. Segna prima Ademola Lookman (60'), su servizio di De Ketelaere. Dopo due minuti il nigeriano serve l'assist vincente a Ederson. Poi è De Ketelaere a ribadire in rete una traversa di Scamacca. Una grande vittoria alla prima di Palladino, che si riscatta subito dopo la debacle di Napoli.

La partita

Parte meglio l'Eintracht. Al 4' Collins serve al centro Chaibi, che si ritrova a calciare un rigore in movimento: conclusione debole e Carnesecchi blocca a terra. Al 15' la Dea rischia di andare sotto. Cross dalla sinistra, Koch di testa va a pochi centimentri dal vantaggio. Dopo un avvio difficile la squadra di Palladino comincia a venire fuori. In due minuti i nerazzurri vanno due volte vicinissimi al vantaggio. Al 36' Lookman si gira in area e calcia in porta, colpendo il palo. Sulla stessa azione Scamacca colpisce lo stesso palo col sinistro. Ora il match si accende. Al 37' Gotze calcia da ottima posizione, Zappacosta si immola e respinge il tiro. L'ultima occasione capita a Lookman, che devia un cross di Bellanova. Salva tutto Collins. Il primo tempo finisce senza reti.

La ripresa parte subito ad alti ritmi. Theate salva da ultimo uomo su Lookman. Sull'azione seguente Brown scappa via sulla sinistra, entra in area e serve Burkardt. L'attaccante si gira e calcia: Hien devia in angolo. Al 60' la squadra di Palladino sblocca la partita. Cross di De Ketelaere dalla destra, arriva da dietro Lookman, che dimenticato da tutti, mette in rete. La squadra di Palladino è devastante in ripartenza, Lookman premia l'inserimento centrale di Ederson: il brasiliano, con un tocco morbido, batte nuovamente Zetterer. I tedeschi sono usciti dal campo. Zappacosta scappa via sulla sinistra e crossa in mezzo, Scamacca colpisce la traversa da pochi metri e poi arriva il tap-in vincente di De Ketelaere. I nerazzurri giocano sul velluto contro un avversario in confusione. Al 77' Lookman ci prova col sinistro da posizione defilata: Zetterer blocca il pallone. Negli ultimi minuti altre due chance per la Dea. Sulemana da ottima posizione calcia fuori, servito da De Ketelaere. All'89' Krstovic salta anche Zetterer ma non riesce a mettere in rete. Finisce con un trionfo la prima di Palladino in Champions.

Il tabellino

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1) - Zetterer; Collins, Koch, Theate; Brown; Chaibi, Dahoud (71' Skhiri); Doan (79' Buta), Götze (71' Batshuayi), Knauff (79' Wahi); Burkardt (59' Bahoya). Allenatore: Dino Toppmoller

ATALANTA (3-4-3) - Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti (74' Kolasinac); Bellanova, De Roon, Ederson (70' Musah), Zappacosta (79' Zalewski); De Ketelaere, Scamacca (70' Krstovic), Lookman (82' Sulemana). Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Lookman (A) 60', Ederson (A) 62', De Ketelaere (A) 65'

Ammoniti: nessuno

Arbitro: Chris Kavanagh (Inghilterra)