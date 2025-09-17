Troppo Psg per l'Atalanta, Carnesecchi limita i danni: finisce 4-0 al Parco dei Principi

Un Paris Saint-Germain irresistibile inizia la nuova edizione della Champions League, così come l'aveva terminata a Monaco di Baviera nella finale contro l'Inter. La squadra di Luis Enrique domina in lungo e in largo, superando 4-0 l'Atalanta al Parco dei Principi. Inizio travolgente dei parigini, che trovano il gol nei primi minuti grazie a Marquinhos. La Dea sbanda paurosamente e deve ringraziare uno strepitoso Carnesecchi, bravissimo a salvare la porta in diverse occasioni. Il secondo gol arriva con un grande assolo di Kvicha Kvaratskhelia. A fine primo tempo Barcola si fa ipnotizzare da Carnesecchi e fallisce un calcio di rigore. Nella ripresa arriva subito il tris, firmato da Nuno Mendes. I francesi mettono il match in ghiaccio e chiudono i conti con Gonçalo Ramos. Prestazione impressionante della squadra di Luis Enrique, che si candida anche quest'anno tra le protagoniste assolute in Europa. Sospiro di sollievo per l'Atalanta, che torna da Parigi limitando i danni. Tutto il merito o quasi va al suo numero uno Marco Carnesecchi.

La partita

Partenza a razzo del Psg, già al 3' in vantaggio. Pressing alto di Marquinhos, che ruba palla a Maldini e allarga sulla destra. Fabian Ruiz per lo stesso difensore brasiliano che mette in rete. La squadra di Luis Enrique insiste. Al 5' Nuno Mendes viene servito in area, ma Carnesecchi compie un miracolo deviando il tiro in angolo. Si gioca ad una sola porta. Al 7' cross basso di Hakimi, tiro di Barcola, ma Carnesecchi ha un riflesso straordinario e blocca in due tempi a pochi centimetri dalla linea di porta. Fioccano le occasioni per i parigini con Carnesecchi insuperabile. All'11' il portiere nerazzurro devia il tiro di Hakimi sul palo dopo un assist di tacco di Fabian Ruiz.

Al 18' si vede l'Atalanta. Bellanova crossa dalla destra, De Ketelaere serve Kossounou, che da ottima posizione calcia fuori. Cala un po' il ritmo forsennato del Psg, ora i nerazzurri tengono meglio il campo, dopo un inizio complicatissimo. Dopo aver rifiatato, arriva il raddoppio. Fa tutto Kvaratskhelia, che arriva al limite dell'area dopo una percussione delle sue. La Dea accusa il colpo. Al 42' fallo in area di Musah su Marquinhos. Dopo un consulto al Var, Scharer concede il rigore. Si incarica della battuta Barcola, che calcia debolmente senza rincorsa. Carnesecchi intercetta e salva ancora la sua porta. Il primo tempo finisce col Psg avanti 2-0.

Subito cambi per Juric, che cambia la coppia d'attacco. Entrano Krstovic e Samardzic al posto di De Ketelaere e Maldini. Al 51' arriva il tris dei parigini, lo firma Nuno Mendes. Il terzino portoghese sfonda a sinistra, saltando De Roon. Il tiro sul primo palo sorprende Carnesecchi, stavolta non esente da colpe. Comincia la girandola dei cambi anche nelle fila dei francesi. Problema muscolare per Joao Neves, al suo posto entra Gonçalo Ramos. Al 66' proprio il portoghese viene lanciato a rete ma Carnesecchi lo anticipa in uscita. Dopo poco brivido in area bergamasca. Un retropassaggio di Hien, che viene intercettato da Gonçalo Ramos. Carnesecchi esce in maniera tempestiva. I francesi insistono. Lancio di Lee per l'inserimento in area di Zaïre-Emery, che calcia da posizione defilata. Palla alta sopra la traversa. C'è ancora il tempo per un ultimo gol. Bellanova non riesce a intercettare un filtrante di Zaïre-Emery. Gonçalo Ramos arriva al momento giusto sul pallone vagante e batte Carnesecchi con un tocco morbido di sinistro. Al Parco dei Principi il Psg vince e si diverte, troppo più forte di questa Atalanta.

Il tabellino

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3) - Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (75' Zabarnyi); Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (55' Zaire-Emery); Kvaratskhelia (75' Mbaye), Mayulu (55' Lee), Barcola. Allenatore: Luis Enrique

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova; Musah (75' Brescianini), De Roon, Bernasconi, Pasalic, De Ketelaere (46' Samardzic); Maldini (46' Krstovic). Allenatore: Ivan Juric

Marcatori: Marquinhos (P) 3', Kvaratskhelia (P) 39', Nuno Mendes (P) 51', Gonçalo Ramos (P) 91'

Ammoniti: Musah (A)

Note: Barcola (P) sbaglia rigore 44'

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera)