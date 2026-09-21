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Calcio

Conceiçao la sblocca, Bremer chiude i conti

Nella ripresa Vicario salva poi in tuffo su Rowe e Kolo Muani respinge di testa, sulla linea, una conclusione di Kristenesen

Domenico Latagliata
Atalanta's Thomas Kristensen fights for the ball with Juventus's Randal Kolo Muani during the Serie A soccer match between Juventus and Atalanta at the Allianz Stadium in Turin, north west Italy - Sunday, September 20, 2026. Sport - Soccer . (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)
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La Juve riparte anche in campionato e batte l’Atalanta. Nel primo tempo le due squadre non tirano quasi mai in porta: quando i bianconeri ci riescono appena prima della mezzora, passano in vantaggio grazie a Conceiçao, che sfrutta l’assist di Celik dalla sinistra. La reazione nerazzurra frutta la trattenuta di Kalulu su Rowe, che però non è ritenuta degna di un rigore.

Nella ripresa Vicario salva poi in tuffo su Rowe e Kolo Muani respinge di testa, sulla linea, una conclusione di Kristenesen: nel mezzo, due volte ottimo Carnesecchi su Kolo e McKennie: nel finale, il raddoppio di Bremer con il solito colpo di testa su calcio d’angolo ben battuto da Zhegrova.

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