Il Frosinone si salva in extremis a Bolzano, exploit della Reggina a Brescia

La quindicesima giornata del campionato di serie B conferma l'ottimo momento di forma della Reggina che ha sbancato Brescia, avvicinandosi alla capolista Frosinone, che soffre molto ma tiene botta pareggiando in extremis a Bolzano. In grave crisi il Genoa reduce da due sconfitte consecutive, l'ultima in casa con il Cittadella. Il Pisa (partito in modo disastroso a inizio campionato) continua con la serie positiva di risultati pareggiando a reti bianche in quel di Bari. Stesso risultato del Perugia a Cosenza, anche se la situazione degli umbri resta critica, con la squadra biancorossa relegata all'ultimo posto in classifica. Precipita in zona playout il Benevento, sconfitto dal Palermo. Si conferma il Sudtirol, che da quando è nelle mani di Bisoli sta rivelandosi la mina vagante di questo torneo, dando filo da torcere alle prime della classe.

Una giornata caratterizzata da ben quattro successi esterni, segno che il fattore campo ormai conta relativamente nel campionato cadetto. Due le gare nelle quali si è segnato di più, quelle di Ascoli Piceno e Ferrara. Con la rete segnata al Benevento il bomber Matteo Brunori del Palermo colleziona ben 7 centri piazzandosi in seconda posizione dietro al capocannoniere Cheddira del Bari (9 reti).

Entriamo nel dettaglio della giornata, iniziata con due anticipi, quello fra Venezia e Ternana, dove gli umbri sono usciti sconfitti per 2 a 1. Malgrado il cambio di allenatore fra Lucarelli e Andreazzoli, decisione maturata dal presidente Bandecchi subito dopo la pesante sconfitta di Pisa, i rossoverdi sono usciti ancora una volta sconfitti. L'altro anticipo, quello fra Cagliari e Parma, è terminato in parità (1-1). Domenica si sono disputate le restanti otto gare. Si è iniziato con il derby emiliano fra Spal e Modena, disputatosi al "Paolo Mazza" all'ora di pranzo (ore 12.30), che ha visto i canarini modenesi prevalere per 3 a 2, seppur in inferiorità numerica a causa dell'espulsione l’espulsione di Diaw nel primo tempo. Gialloblu passati in vantaggio al 46′ grazie ad un autogol di La Mantia, ma i ferraresi hanno pareggiato al 58′ con Moncini. Al 72′ segnano ancora gli ospiti con Falcinelli, mentre al 96′ Marsura segna su rigore il terzo gol. Moncini nel recupero segna il 2 a 3.

Guardiamo ora gli altri risultati. Nella parte alta della classifica troviamo un Frosinone che impatta con il Sudtirol per 1-1, pur restando sempre in testa. La squadra bolzanina passa in vantaggio 24′ con Del Col mentre i ciociari acciuffano il pareggio con Monterisi nel recupero. Frosinone che comincia a sentire il fiato sul collo della Reggina, che vince a Brescia per 2 a 0 con le reti di Fabbian e Menez.

Brescia-Reggina / Reggina 1914 (Facebook)

Finisce a reti bianche la gara del "San Nicola" fra Bari e Pisa che si dividono la posta in palio. Continua la serie positiva per i nerazzurri di mister Luca D'Angelo che ormai dura da ben 10 turni. Un'altra favorita del campionato, il Genoa, perde in casa 1 a 0 contro il Cittadella. Per i veneti segna Antonucci al 62′: una sconfitta che segue quella di Perugia, portando all'esonero del tecnico tedesco Blessin (la guida è stata affidata ad interim al tecnico della Primavera Alberto Gilardino).

Altro risultato in bianco, quello tra Cosenza e Perugia, mentre la giornata si conclude con il risultato pirotecnico del "Del Duca" tra Ascoli e Como, che pareggiano 3-3. Ma andiamo ai dettagli, con l’Ascoli che sblocca il risultato al 6′ grazie ad un autogol del lariano Cerri. Como che poi prima riesce a pareggiare al 17' e poi va in vantaggio al 29' con Mancuso . Al 73′ i marchigiani pareggiano con Ciciretti, mentre al 79′ il Como ritorna in vantaggio con Blanco. Poi a 7' dal termine l'Ascoli acciuffa il pareggio con Simic per il 3-3 finale.

La quindicesima giornata si conclude allo stadio "Vigorito" con il posticipo tra Benevento e Palermo, dove si affrontavano due compagini a 15 punti in classifica, poco sopra alla soglia della zona playout. Ha vinto il Palermo con un gol di Brunori al 54′ che ha permesso alla squadra siciliana di allontanarsi dalla zona critica mentre i sanniti precipitano in zona playout ed anche la guida tecnica viene messa in seria discussione.

Risultati 15^ giornata

Venezia-Ternana 2-1

Cagliari-Parma 1-1

Spal-Modena 2-3

Genoa-Cittadella 0-1

Sudtirol-Frosinone 1-1

Brescia-Reggina 0-2

Cosenza-Perugia 0-0

Bari-Pisa 0-0

Ascoli-Como 3-3

Benevento-Palermo 0-1

Classifica

Frosinone 32 punti

Reggina 29

Bari 23

Parma 23

Genoa 23

Brescia 23

Ternana 22

Sudtirol 22

Ascoli 21

Modena 20

Pisa 19

Cagliari 19

Cittadella 19

Palermo 18

Cosenza 16

Spal 15

Benevento 15

Venezia 15

Como 15

Perugia 12

Prossimo turno



Ternana-Cagliari

Parma-Benevento

Cittadella-Bari

Cosenza-Brescia

Genoa-Südtirol

Modena-Venezia

Perugia-Spal

Reggina-Frosinone

Pisa-Ascoli

Palermo-Como