CR7 pronto all'esordio nella Champions asiatica: cosa è successo in Iran

Cristiano Ronaldo continua a fare notizia e ad essere idolatrato dai tifosi nonostante i 38 anni suonati e la scelta di andare in Arabia Saudita tra le fila dell'Al Nassr. Il classe '85 si sta preparando al suo esordio nella fase finale della Champions League asiatica, lui che in Europa ne ha vinte la bellezza di cinque, quattro con la magia del Real Madrid e una con quella del Manchester United. Grazie al piazzamento dello scorso anno, infatti, il lusitano ha conquistato l'accesso alla competizione più prestigiosa per club e l'esordio sarà contro gli iraniani del Persepolis. I giocatori dell'Al Nassr proprio oggi sono arrivati oggi in città per il match di domani e l'accoglienza dedicata a CR7 è stata davvero incredibile.

Migliaia di appassionati tifosi iraniani hanno infatti rincorso in mezzo alla strada il pullman della squadra araba solo per rendere omaggio al 38enne di Funchal che ha ricevuto questo accoglienza fn dall'arrivo in aeroporto. Al giocatore, inoltre, è stato regalato anche un tappeto persiano personalizzato con la sua scritta sopra dal valore di circa mille euro. Questi supporters hanno inoltre preso d'assalto l'hotel dove alloggia CR7 con il suo Al Nassr con le forze dell'ordine costrette ad intervenire per riportare la calma.

Una carriera da urlo

Cristiano Ronaldo nonostante l'età resta uno degli attaccanti più forti degli ultimi 20 anni. 728 gol in 982 partite disputate con i club più 123 gol in 201 presenze con la maglia del Portogallo. 851 reti messe a segno in 1183 partite disputate più un numero esorbitante di assist per i suoi compagni. Con l'Al Nassr sono 27 le marcature in 31 presenze totali con il secondo posto conquistato nella passata stagione che è valsa dunque la partecipazione alla Champions League asiatica.

Questa è però la parte finale della sua carriera, perché tutto ebbe inizio nella stagione 2002-2003 con 5 gol segnati in 31 presenze tra le fila dello Sporting Lisbona, squadra che l'ha fatto conoscere al grande calcio. Nel 2003 passa al Manchester United (c'era anche l'interesse dell'Inter) e con i Red Devils in 7 anni e mezzo (in due periodi differenti) gioca 346 partite in tutte le competizioni segnando 145 gol. E' al Real Madrid, però, che diventa davvero un fuoriclasse con 450 reti, in nove anni, in 438 partite giocate. Anche alla Juventus fa il suo dovere con 101 gol in 134 partite complessive. Cinque Champions League 32 titoli nazionali, europei e internazionali con i vari club più un Europeo vinto con la maglia del Portogallo. Un fuoriclasse unico nel suo genere che domani si appresta a giocare per la prima volta in carriera la Champions League asiatica e sicuramente, come sempre ha fatto in carriera, farà di tutto per cercare di vincerla e metterla nella sua ricchissima bacheca.