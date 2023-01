La Cremonese fa la festa al Napoli: azzurri fuori agli ottavi dopo i calci di rigore

Clamoroso al Maradona: la Cremonese del neo tecnico Davide Ballardini trascina il Napoli di Luciano Spalletti fino ai calci di rigori ed estromette la capolista dalla Coppa Italia al termine di una sequenza di rigori semplicemente perfetta. Il Napoli, dopo essere andato sotto nel punteggio contro la Cremonese al 18' la ribalta nel giro di tre minuti tra il 34' e il 37', frutto delle reti di Juan Jesus e Giovanni Simeone, ma si fa riprendere dai grigiorossi all'87' grazie dalla rete di Afena-Gyan che trascina la contesa fino ai tempi supplementari e ai calci di rigore dove a soccombere sono i partenopei per via dell'errore di Lobotka (quarto rigorista). Perfette, invece, tutte e cinque le realizzazioni dei grigiorossi che volano così al turno successivo in Coppa Italia.

La Cremonese ha anche dovuto giocare per circa 20' in dieci uomini per via dell'espulsione di Sernicola per doppia ammonizione. Grande esordio per Ballardini che fa fuori così la prima della classe in Serie A e che ora affronterà la Roma di José Mourinho che ha fatto fuori il Genoa di Alberto Gilardino. Menzione particolare per il direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi e per le sue assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti: la terna arbitrale, per la prima volta tutta femminile in un incontro tra due squadre di Serie A, non ha commesso nessun errore dimostrando personalità sotto il nubifragio e in uno stadio "impegnativo" come il Maradona

La cronaca della partita

Nel primo tempo la Cremonese tiene i ritmi bassi nei primi 15' e al 18' piazza il colpo vincente con Pickel che appoggia in rete l'assist di Okereke. Ancora grigiorossi pericolosi un minuto dopo con il nigeriano Okereke che però non centra il bersaglio grosso. Al 34' il Napoli trova il pareggio grazie ad una rocambolesca azione: Carnesecchi para benissimo su Ndombelé, la palla arriva a Simeone che centra la traversa, la sfera resta lì con Juan Jesus ch la insacca. Passano 3' e gli azzurri la ribaltano: cross di Zerbin per il Cholito che di testa buca ancora Carnesecchi.

Nella ripresa al 49' Ndombelé ha una grossa chance per il 3-1 ma spreca con Spalletti "disperato" in panchina. La Cremonese tiene i ritmi bassi e il Napoli inserisce pian piano tutti i titolari. Al 76' Simeone fa tutto bene, supera Bianchetti e serve Elmas che viene però contrato in calcio d'angolo.Gli azzurri non la chiudono e la Cremonese resta sorniona in agguato e a tre minuti dal 90' trova la rete del pareggio che gela il Maradona. Cross di Zanimacchia per la testa di Afena Gyan che non perdona. Si va dunque ai supplementari.

Nel primo tempo supplementare non succede niente di particolare fino al minuto 100' quando l'arbitro Ferrieri Caputi espelle Sernicola per doppia ammoniizione. Spalletti inserisce Osimhen e al 103' il nigeriano crea una grossa chance per portarsi sul 3-2. Grande stacco di testa dell'ex Lille che trova la parata di Carnesecchi, la palla giunge sui piedi di Simeone che da pochi passi centra clamorosamente il palo.

Nel secondo tempo supplementare Ballardini si copre inserendo un altro difensore al posto di Pickel. Al 114' Politano impegna Carnesecchi ad una parata non troppo precisa, la palla giunge ancora sui piedi di Simeone che calcia sull'esterno della rete sprecando un'ottima chance. Anguissa la manda alta di testa al 115' e al 118' Politano sfiora il palo. Al 120' bel cross teso per Osimhen che svetta di testa sui propri marcatori ma la palla esce di poco alla destra di Carnesecchi. La sfida si trascina così ai calci di rigore.

SEQUENZA RIGORI:

Politano (NAPOLI - GOL), Vasquez (CREMONESE - GOL), Simeone (NAPOLI - GOL), Buonaiuto (CREMONESE - GOL), Zielinski (NAPOLI - GOL), Tsadjout (CREMONESE - GOL), Lobotka (NAPOLI - FUORI), Valeri (CREMONESE - GOL), Osimhen (NAPOLI - GOL), Afena-Gyan (CREMONESE - GOL)

Il tabellino



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry (82' Zanimacchia), Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Meite, Castagnetti (65' Bonaiuto), Pickel (108' Aiwu), Quagliata (82' Valeri); Okereke (65' Afena Gyan), Ciofani (65' Tsadjout). All: Ballardini.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard (82' Kim), Olivera; Ndombele (100' Osimhen), Gaetano (65' Anguissa); Elmas (85' Zielinski), Raspadori (65' Lobotka), Zerbin (65' Politano); Simeone. All: Spalletti

Marcatori: 18' Pickel (C), 34' Juan Jesus (N), 37' Simeone (N), 87' Afena Gyan (C)

Ammoniti: Vasquez (C), Okereke (C), Quagliata (C), Zerbin (N), Meité (C), Juan Jesus (N), Sernicola (C), Valeri (C)

Espulsi: Sernicola (C)

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi