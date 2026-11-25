Le scorie del 4-4 contro l’Atalanta sono ancora presenti ma l’Inter trova comunque il modo di battere lo Stoccarda e mettere in cascina tre punti fondamentali per la rincorsa ai playoff di Champions League. L’undici di Chivu non brilla in un primo tempo un po’ contratto ma riesce a creare lo stesso diverse occasioni da gol: peccato che prima Spence sprechi, poi Thuram e Barella colpiscano due pali in due minuti.

La ripresa è tutta un’altra storia: prima Petar Sucic converte un rigore concesso dopo l’intervento del Var e poi il rientrante Lautaro Martinez ribadisce in porta il cross di Dimarco. Finale con qualche bella parata e diversi interventi di una difesa ritrovata che mettono al sicuro il risultato. Vittoria importante quella dell’Inter, che risale la classifica e potrà giocarsi l’accesso alla zona playoff.

Due pali, tante chance sprecate per l’Inter

Inter e Stoccarda si erano finora incontrate solo in amichevole mentre stavolta in palio ci sono tre punti pesanti. I nerazzurri di Chivu non partono sparati e l’undici dell’esperto Uli Hoeness ne approfitta per cercare di sorprendere Martinez. Demirovic spreca un paio di buoni palloni mentre all’ottavo minuto è perfetto Bisseck nella scivolata scacciapensieri. L’Inter non trova spazi nella difesa tedesca e concede un po’ troppo alla manovra degli avversari ma le migliori occasioni per entrambe le squadre arrivano attorno al 15’. Fuhrich approfitta di un liscio di Bisseck per calciare in porta al volo il cross di Mittelstadt, trovando invece il riflesso fulmineo di Martinez. Sul rovesciamento di fronte, Spence si libera bene, scatena la sua corsa ma, una volta a tu per tu con il portiere avversario, spreca in maniera goffa l’occasione. Bisseck prova a farsi perdonare qualche errore saltando bene e spizzando l’angolo di Barella dalle parti di Akanji ma il difensore svizzero va in confusione.

Alla mezz’ora Thuram si avventa sul lancio di Esposito ma non se la sente di concludere da solo: il francese scarica su Mkhitaryan ma il georgiano controlla male la sfera. Buon momento per l’undici di Chivu, che continua ad essere il più pericoloso in campo, con Bisseck e Sucic che non riescono a convertire le tante occasioni create. Dopo la staffetta forzata tra Bastoni e Dimarco, visto il problema muscolare del centrale nerazzurro, l’Inter sfiora il vantaggio due volte in due minuti. Al 42’ Jeltsch fa un retropassaggio omicida, Thuram ci si fionda, anticipa l’uscita di Seimen ma colpisce in pieno il palo. Neanche un minuto dopo è Barella a ricevere lo scarico di Pio Esposito in area ma la sua botta d’esterno colpisce il palo e costringe il portiere tedesco ad un riflesso felino per evitare il vantaggio.

Rigore Sucic, la chiude Lautaro

Nessun cambio durante l’intervallo ma è lo Stoccarda a sfiorare il vantaggio dopo nemmeno un minuto: Fuhrich alimenta la penetrazione di Nartey ma il sinistro del centrocampista finisce alto. Pio Esposito è un problema per la difesa tedesca: Jeltsch lo placca per evitare che si involi verso la porta, rimediando un giallo per il disturbo. La fiammata iniziale degli ospiti dura, però, pochi minuti e lo Stoccarda è costretto a trincerarsi in difesa per proteggere il pari. Al 54’ episodio controverso in piena area: sul cross di Dimarco l’intervento di Vagnoman avviene con il braccio molto largo. Letexier lascia correre ma viene richiamato al monitor dal Var e cambia idea: calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Sucic ed il centrocampista croato batte Seimen per il vantaggio dell’Inter. La risposta dello Stoccarda è veemente: all’ora di gioco erroraccio di Akanji, Demirovic ha un rimpallo favorevole ma non tiene basso il suo tiro, graziando Martinez. Sul calcio d’angolo seguente, rissa furibonda nell’area piccola, sfera che viene calciata a botta sicura da Nartey ma Bisseck devia la palla quanto basta per farla finire tra i guantoni di Martinez.

L’Inter è pericolosa da calcio piazzato quando, al 63’, il sinistro di Dimarco viene deviato dalla barriera: Seimen riesce in qualche modo a deviare il pallone in angolo. Tre minuti dopo ci vuole una diagonale provvidenziale di Carlos Augusto per evitare che Demirovic trasformi il cross di Mittelstadt nella rete del pareggio. Chivu fa rientrare Mkhitaryan e Thuram per dare una ventina di minuti a Curtis Jones e Lautaro Martinez, appena tornato a disposizione dopo un infortunio. Il nuovo entrato Leweling cerca la porta dopo una lunga azione ed il suo tiro sibila di non molto sopra la traversa. Proprio nel momento di massima sofferenza per i padroni di casa, ecco che il Toro ricorda a tutti cosa voglia dire averlo in campo. Cross di Dimarco, velo delizioso di Pio Esposito, inserimento millimetrico dell’argentino e destro che colpisce il palo ed entra in porta per il 2-0 Inter. Il finale vede l’Inter gestire senza grossi grattacapi gli attacchi dei tedeschi e condurre in porto una vittoria fondamentale per la corsa ai playoff per accedere agli ottavi di Champions League.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (41’ Dimarco); Spence, Barella (86’ Stankovic), Sucic, Mkhitaryan (68’ Jones), Carlos Augusto; Thuram (68’ Lautaro Martinez), Esposito (86’ Diouf). Allenatore: Cristian Chivu

STOCCARDA (3-4-3): Seimen; Jeltsch (71’ Jaquez), Chabot, Hendriks; Vagnoman (64’ Leweling), Nartey (71’ Stiller), Spalt, Mittelstadt; El Khannouss (84’ Tomas), Demirovic, Fuhrich (64’ Undav). Allenatore: Uli Hoeness

Marcatori: 55’ Sucic (rig)(I), 74’ Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: 13’ Thuram (I), 48’ Jeltsch (S), 78’ Akanji (I)

Arbitro: François Letexier (Francia)