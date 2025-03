Donnarumma, ma che combini?

Ascolta ora 00:00 00:00

È un'Italia a due facce quella vista in campo a Dortmund. Sotto di tre gol, gli azzurri riescono a rimettersi in piedi grazie a Kean e a Raspadori su rigore. Ma c'è soprattutto un episodio che mette in fortissimo imbarazzo la nostra nazionale: è il secondo gol subito dopo un clamoroso svarione di Donnarumma, che pure ha fatto vedere cose pregevoli. Siamo al 36' del primo tempo e il tedesco Musiala va in gol indisturbato ricevendo il pallone da Kimmich, da calcio d'angolo, mentre il nostro portiere inspiegabilmente sta protestando, pochi metri più avanti rispetto alla porta, con l'arbitro polacco Marciniak. Un gol da ridolini, verrebbe da dire, che al 100% finirà nelle cronache di Cristiano Militello a Striscia la Notizia. Una scena del genere, ha scritto qualcuno, non si vede neanche al campetto dell'oratorio.

Davvero surreale la scena, con Donnarumma che, al centro della difesa, parla con i suoi compagni della difesa e, insieme, si fanno sentire a gran voce con l'arbitro, il tutto mentre un avversario furbescamente batte dalla bandierina, propiziando il gol a porta vuota di Musiala.

A fine gara Gigio esce a testa bassa. È normale. Si sarà chiesto cosa sarebbe accaduto se non avesse fatto quell'errore. Il capitano azzurro non è nuovo a svarioni simili: è un portiere capace di giocate memorabili, come ha fatto di recente nella sfida di Champions vinta ai rigori dal psg con il Liverpool, ma quando nessuno se l'aspetta scatta il black-out, e sono dolori.

Gli è già capitato varie volte di essere criticato e contestato, nonché messo quasi ai margini, salvo poi riprendersi ed esaltarsi, con parate incredibili. Il suo contratto scadrà nel giugno 2026 e non si sa ancora dove finirà.

Sul suo posto in Nazionale, però, non di discute. Spalletti lo ha sempre difeso. E lo farà anche stavolta.