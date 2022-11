Ecco quanto guadagnano gli arabi che hanno battuto Messi e Co.

La storica vittoria che l'Arabia Saudita ha inferto a una delle candidate per vincere il Mondiale, l'Argentina di Leo Messi, sta (giustamente) avendo un'eco incredibile. Se la giornata di oggi, mercoledì 23 novembre, è festa nazionale nel Paese con capitale Riyadh per volere del re Salman che ha chiuso scuole e uffici, i calciatori arabi sono ormai diventati idoli nazionali e non solo. Da illustri sconosciuti a famosi nel giro di un'ora e mezza (più i 15 minuti di recupero), ci siamo chiesti quanto guadagnino nelle loro società i "giustizieri" dell'Albiceleste.

Ecco gli stipendi

Nonostante il gap evidente con il calcio europeo, quello asiatico è senz'altro in crescita ma gli stipendi dei calciatori lo sono di più: complice anche una situazione economica generale non certo precaria: ironia del destino è proprio un giocatore argentino a essere il più pagato del campionato saudita. Si chiama Ever Banega, centrocampista dell'Al Shabab, che instasca quasi 10 milioni di euro l'anno. Ma lui è uno straniero e, si sa, chi viene da altri Paesi viene spesso trattato con i guanti come accaduto al nostro Sebastian Giovinco che all'Al-Hilal ha guadagnato 10 milioni di euro netti a stagione, 30 milioni per i tre anni che è rimasto. Niente male davvero.

Gli stessi arabi, pur non essendo calciatori conosciuti a livello internazionale, nel loro Paese sono stipendiati come fossero dei fuoriclasse: come scrive Repubblica, il più pagato è Salem Al-Dawsar, l'autore del gol vittoria del 2-1 all'Argentia che nella sua società, l'Al-Hilal, percepisce più di tre milioni di euro l'anno. Altri due nazionali, Abdullah Otayf e Salman Al-Faraj, incassano invece due milioni e mezzo di euro a stagione. Questo per dire che, contrariamente alle aspettative, alcuni calciatori hanno cifre degne di alcuni campioni europei pur essendo finiti alla ribalta calcistica soltanto poche ore fa.

Il club più ricco

In Arabia Saudita la "Juventus" degli scudetti è l'Al Hilal, club con sede nella capitale che gioca nella Saudi Professional League, la serie A italiana. Oltre ad avere il record di scudetti vinti (18), è anche il club più vittorioso in Asia con 65 trofei ufficiali. Non a caso, quindi, in rosa ha sette tra i dieci calciatori arabi più pagati e tra i quali mister Renanrd attinge per costruire la squadra che martedì ha stupito il mondo. La cifra spesa dalle varie società saudite per i 100 calciatori più pagari è di circa 139 milioni di euro l'anno, di sicuro un valore che non si addice a giocatori di serie C, per fare un parallelo col nostro calcio.

Soldi sauditi per CR7?