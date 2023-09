Empoli-Inter: ecco dove vedere la partita e chi scenderà in campo

L'Inter capolista di Simone Inzaghi sarà ospite dell'Empoli ultimo della classe che in settimana ha sostituito Paolo Zanetti con Aurelio Andreazzoli. I nerazzurri vengono dal pareggio, sofferto, in casa della Real Sociedad in Champions League mentre i toscani hanno avuto tutta la settimana per poter preparare una sfida delicatissima. L'Inter al momento vanta il miglior attacco del campionato con 13 gol realizzati e la miglior difesa con un solo gol subito, l'Empoli invece non ha ancora segnato una rete e ne ha subite la bellezza di 12 (peggior difesa della Serie A al momento).

La sfida del Castellani nasconde diverse insidie per l'Inter che l'anno scorso fu addirittura battuta, a San Siro, dai toscani che espugnarono il fortino di Simone Inzaghi grazie al gol di Baldanzi (su papera di Onana e con i nerazzurri in dieci uomini nel primo tempo per l'espulsione di Skriniar. La differenza tra le due squadre è netta ma l'Inter dovrà affrontarla seriamente se vorrà ingranare la quinta e ottenere dunque la quinta vittoria in campionato in altrettante partite. L'Empoli, invece, vuole finalmente muovere la classifica e si augura di avere una spinta maggiore da parte del pubblico e del "nuovo" allenatore, ma nemmeno troppo, Andrezzoli che torna in terra toscana per l'ennesima volta in carriera.

Come sta l'Inter

L'Inter di Simone Inzaghi ha giocato quattro giorni fa a San Sebastian con Inzaghi che ha fatto riposare qualche interprete importante. Contro l'Empoli, però, il tecnico nerazzurro si affiderà ai suoi "fidati". A centrocampo la bella notizia è il recupero di Hakan Calhanoglu che tornerà al suo posto in cabina di regia con ai suoi lati Frattesi e uno tra Mkhitaryan e Barella apparsi un po' sottotono contro la Real Sociedad. Sugli esterni spazio a Darmian a destra e Dimarcoa sinistra. In difesa davanti a Sommer spazio a Pavard sul centrodestra e a Bastoni a sinistra con in mezzo il ballottaggio Acerbi-de Vrij. Questi due potrebbero anche giocare insieme nel caso in cui Inzaghi facesse riposare Bastoni. In attacco tornerà la Thu-La dopo che Marko Arnautovic ha steccato al suo esordio dal primo minuto in Champions League. Sia lui che Sanchez, però, si candidano per entrare a gara in corso.

Come sta l'Empoli

I toscani ovviamente non sono reduci da un buon momento con quattro sconfitte che sono costate l'esonero a Paolo Zanetti. Il 7-0 subito dalla Roma di José Mourinho ha pesato come un macigno sulle statistiche negative dell'Empoli che ha deciso di cambiare guida tecnica per cercare di uscire dalla crisi. 4-3-1-2 il modulo scelto da Andreazzoli con Ebuehi e Cacace sugli esterni e con Ismajli e Luperto in mezzo davanti a Berisha. In mezzo Marin-Grassi-Maleh con Baldanzi, che l'anno scorso fece male ai nerazzurri, a ridosso di Cambiaghi e Caputo.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

La partita dell'ora di pranzo domenicale sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij-Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi